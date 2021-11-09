 Украинское англоязычное издание Kyiv Post прекратило работу | Новости из Германии об Украине | DW | 09.11.2021

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Украина

Украинское англоязычное издание Kyiv Post прекратило работу

Владелец Kyiv Post Аднан Киван допустил перезапуск издания в будущем. Журналисты заявили, что их уволили. Офис Зеленского удивлен обвинениями в адрес президента в содействии закрытию газеты.

Стопка газет

Украинское англоязычное издание Kyiv Post "на короткий срок" прекращает работу после четверти века регулярного выпуска. Об этом владелец медиа Аднан Киван сообщил в понедельник, 8 ноября. Предприниматель не объяснил причины такого решения, однако добавил, что надеется в будущем вновь запустить газету, расширив и улучшив это СМИ.

В то же время сотрудница издания рассказала, что 8 ноября ее коллеги пришли на работу и узнали об увольнении. "Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов. Для международного сообщества Kyiv Post был основным источником новостей в течение 26 лет", - подчеркивается в заявлении.

Между тем в Офисе президента Украины Владимира Зеленского "неприятно удивлены" обвинениями в адрес главы государства в содействии закрытию англоязычного издания. "Представить современное медиаполе Украины без Kyiv Post невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы", - заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Официальный Киев надеется, что "издание продолжит работу и сохранит то качество и стиль, которые ставили его на высшую ступень среди украинских медиа", подчеркнул пресс-секретарь украинского президента.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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