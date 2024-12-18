Немецкие СМИ - об убийстве генерала Игоря Кириллова в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в Москве 17 декабря. Когда он выходил из дома, возле него прогремел взрыв. Источники DW, BBC и The Wall Street Journal в Украине рассказали, что за убийством Кириллова стоит СБУ. Однако советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не использует террористические методы, а "решения по тому или иному генералу принимаются на поле боя".

На смерть Игоря Кириллова обратили внимание и немецкие СМИ. Газета Leipziger Volkszeitung из Лейпцига пишет: "Каждый, кто начинает войну, рискует быть убитым в ней. Это правда о самой жестокой форме политики - о тех, кто выбрал смерть и разрушение в качестве своего инструмента. Гибнут не только мирные жители, в чьи дома попадают ракеты, не только солдаты в окопах. Война может затронуть и командующих".

Издание Frankfurter Rundschau (FR) из Франкфурта-на-Майне развивает похожую мысль: "На этот раз жестокость войны в Украине дошла даже до российской столицы, Москвы. Российский генерал Игорь Кириллов стал жертвой организованного предположительно украинской стороной подрыва взрывного устройства".

Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов, убитый в Москве (фото из архива) Фото: Ilya Pitalev/Sputnik/picture alliance

Немецкие СМИ - о биографии Игоря Кириллова и его роли в войне против Украины

Говоря о роли генерала Кириллова в войне России против Украины, газета Die Welt подчеркивает: "Кириллов, который считается одним из самых главных поджигателей войны в России и находится в санкционных списках Запада, заявил, что Украина работает над созданием так называемой "грязной бомбы". "Грязные бомбы" - оружие массового поражения с обычными взрывными устройствами, содержащими радиоактивный материал. Хозяин Кремля Владимир Путин также выдвигал подобные обвинения против Украины на основании публично представленных докладов Кириллова. Доказательств этому не было".

Интернет-издание T-Online вспоминает, что в начале 1990-х Игорь Кириллов служил в должности командира взвода в Группе советских войск в Германии вплоть до их вывода из страны в 1994-м: "Игорь Кириллов родился в Костроме. В 1987 году он поступил на службу в советские вооруженные силы, а с 1991 года служил командующим Группой советских войск в Германии (ГСВГ). Военнослужащие охраняли внутреннюю границу Германии и обеспечивали военно-политические интересы Советского Союза за рубежом. Кириллов находился в Германии до 1994 года, когда ГСВГ покинула страну".

Издание напоминает: в последнее время были убиты сразу несколько человек, игравших с российской стороны важную роль в войне РФ против Украины. В частности, 12 декабря украинские СМИ сообщили, что в Москве был застрелен разработчик ракет Х-69 Михаил Шатский, а за несколько дней до этого в оккупированном Донецке в результате взрыва автомобиля погиб бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков, которого Киев подозревает в причастности к преступлениям против украинских военнопленных.

За убийством Игоря Кириллова может стоять Украина, пишут немецкие СМИ

Газета Märkische Oderzeitung из Франкфурта-на-Одере предполагает, что убийство Игоря Кириллова можно считать новым элементом тактики Киева в ведении войны: "Поскольку украинским силам становится все труднее оттеснять российских захватчиков, они, очевидно, выбирают другие средства для сопротивления. Они переносят войну в Москву. Как следует оценивать это нападение, можно спорить. Для одних это, возможно, законное нападение в контексте войны, для других - трусливый террористический акт".

Последствия взрыва у дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Участия украинских спецслужб в убийстве Игоря Кириллова не исключает и корреспондент телеканала ZDF в Москве Армин Кёрпер (Armin Coerper). В эфире программы ZDFheute он прокомментировал произошедшее в российской столице так: "Эта атака посылает четкий сигнал(...): война в Украине еще далека от победного конца". По словам журналиста, гибель Кириллова напоминает также, что война "бушует не только в далеком Донбассе".

Как именно была осуществлена атака - все еще не ясно, подчеркивает ZDF. Однако эксперт по спецслужбам Адриан Хэнни (Adrian Hänni) из Института современной истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte in München) в эфире ZDFheute объяснил, что в прошлом СБУ уже находила в РФ исполнителей для осуществления диверсий и убийств. По его словам, некоторые "совершенно необученные молодые люди в России" были завербованы через Telegram и другие каналы.

Наконец, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) из Франкфурта-на-Майне пишет, что убийство генерала Кириллова, ставшее уже не первым подобным инцидентом с начала войны, "вряд ли произведет слишком большой эффект".

"Когда в Украине неоднократно убивали российских генералов, особенно в начале войны, на Западе это интерпретировали как признак военной слабости. Нападения в России, которые можно было бы отнести на счет Украины, также рассматривались как способ потревожить российскую элиту, возможно, даже настроить ее против Путина. На сегодняшний день ничего подобного не произошло. Убитые офицеры были заменены другими, а любой намек на оппозиционность подавляется Кремлем. В случае с Пригожиным Путин так ясно дал понять, как он расправляется с отступниками, именно для того, чтобы никто не осмелился устроить дворцовый переворот. Поэтому убийство генерала, ответственного за российское химическое оружие, вряд ли произведет слишком большой эффект. Этого человека тоже заменят".