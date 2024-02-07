"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами

Вокруг видео с отдыха журналистов-расследователей в Украине разгорается огромный скандал. Из-за незаконной слежки за представителями СМИ уже были уволены сотрудники СБУ. Возможно, это только начало. Что об этом известно?

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк во вторник, 6 февраля, прервал молчание и впервые прокомментировал тот факт, что десятки сотрудников его ведомства незаконно следили за журналистами. Еще в середине января в социальных сетях было анонимно распространено снятое скрытой камерой видео, на котором сотрудники проекта журналистских расследований Bihus.info на досуге, вероятно, употребляли наркотические вещества. Журналистское сообщество тогда остро раскритиковало слежку за коллегами и призвало правоохранительные органы расследовать вероятные факты препятствования журналистской деятельности.

Заявление Малюка и первое увольнение в СБУ

5 февраля команда Bihus.info обнародовала доказательства того, что незаконная слежка осуществлялась сотрудниками Департамента защиты национальной государственности СБУ. Лишь днем позже глава спецслужбы Василий Малюк выразил возмущение действиями подчиненных. "Я как руководитель СБУ сделаю все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно. Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых - свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет!", - заверил во вторник Малюк и подчеркнул, что "за любые незаконные действия должно быть наказание".

Глава СБУ Василий Малюк Фото: Photoshot/picture alliance

Глава СБУ сообщил, что направил представление на увольнение руководителя соответствующего департамента ведомства, а президент Владимир Зеленский еще 31 января подписал соответствующий указ. Однако этим увольнением скандал, очевидно, не завершится. 6 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за то, чтобы вызвать Василия Малюка в парламент с отчетом относительно фактов незаконной слежки за журналистами.

Слежка за журналистами - "политический заказ"

Председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин из оппозиционной фракции "Голос" в беседе с DW выразил удивление тем, что в СБУ, признавая факт препятствования журналистской деятельности, настаивают на том, что повод для слежки был вполне легитимным и осуществлялась она якобы в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. "Это не юрисдикция СБУ. Такими вопросами должна заниматься Национальная полиция", - напоминает Юрчишин. Он убежден, что слежка за журналистами со стороны СБУ была "политическим заказом". "Эти люди подставили президента. Не думаю, что Зеленский и Малюк были в курсе. Но указание было дано на достаточно высоком уровне", - отметил депутат от "Голоса", не называя фамилий возможных заказчиков слежки за журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Одним из первых среди представителей власти на скандал отреагировал министр юстиции Денис Малюська. "Горжусь качеством работы журналистов. Стыдно за "работу спецслужбы", - написал на своей странице в Facebook Малюська, призвав все ветви власти оперативно отреагировать на давление на журналистов со стороны СБУ. Владимир Зеленский по состоянию на вечер 6 февраля роль спецслужбы в слежке за журналистами не комментировал, хотя именно глава государства имеет значительное политическое влияние на СБУ - именно к его полномочиям относится назначение руководства спецслужбы. "Никто во власти, включая президента, не может молчать, когда нарушается одна из базовых европейских ценностей, такая как свобода слова. У наших международных партнеров будут по этому поводу серьезные вопросы к нам", - предостерег Юрчишин.

Увольнения - "только первый шаг"

В международной организации "Репортеры без границ" обратили внимание на тот факт, что журналисты Bihus.info в своей работе разоблачают коррупцию и злоупотребления властью. В организации считают, что увольнение начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко должно быть только первым шагом. "Возникает подозрение, что в этом случае пожертвовали пешкой. Вполне вероятно, что инициатива относительно осуществления слежки поступила сверху. Как далеко сверху - мы еще не знаем. Речь снова и снова идет об Офисе президента, однако на данный момент мы еще не можем этого утверждать", - отметил в интервью DW представитель международной организации Биргер Шютц (Birger Schütz).

Представитель "Репортеров без границ" Биргер Шютц Фото: Privat

Офис генерального прокурора Украины 6 февраля поручил расследовать возбужденное по заявлению Bihus.Info дело Государственному бюро расследований. В заявлении о преступлении речь идет о незаконной установке и использовании специальных технических средств негласного получения информации.

Ярослав Юрчишин приветствует тот факт, что расследованием не будет заниматься сама СБУ. "Нужно беспристрастное расследование другими правоохранительными органами о препятствовании журналистской деятельности. Один департамент СБУ не может расследовать деятельность другого департамента", - отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова. Юрчишин также выразил надежду, что виновных в незаконной слежке за журналистами удастся установить как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего подрыва доверия к власти и политического кризиса. "В кризисе будет заинтересован только агрессор - Россия", - отмечает депутат.

Биргер Шютц убежден: украинские власти должны продемонстрировать, что возвращение к худшим авторитарным практикам, таким как давление на СМИ и дискредитация журналистов, невозможно. Такое было возможно при (экс-президенте) Кучме, при (экс-президенте) Януковиче, но страна, которая хочет вести переговоры о вступлении в ЕС, должна дистанцироваться от такой практики", - подытоживает представитель "Репортеров без границ".

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