Украина национализирует скандальный трубопровод. При чем здесь Медведчук?

Указ о возвращении в государственную собственность участка трубопровода "Самара - Западное направление", проходящего по территории Украины, президент Владимир Зеленский подписал 20 февраля 2021 года. Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о мерах по защите имущественных интересов государства. Как пишут украинские СМИ, контроль над этим участком трубопровода осуществляют люди из окружения Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Чем важен этот объект для Украины? И каким образом он связан с Медведчуком?

Чем важен трубопровод для Украины?

Нефтепровод "Самара - Западное направление" был построен еще в советское время для транспортировки топлива с нефтеперерабатывающих заводов в России через Беларусь на территорию Украины и далее через Закарпатскую область в Венгрию.

Общая протяженность трубопровода с разветвлениями на территории Украины достигает почти полторы тысячи километров. По нему Украина получает, прежде всего, дизельное топливо. На нескольких перевалочных пунктах импортируемое из России и Беларуси горючее закачивается в железнодорожные цистерны или бензовозы для дальнейшей транспортировки по Украине.

Хотя трубопровод "Самара - Западное направление" известен меньше, чем, допустим, нефтепровод "Дружба" или газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", этот объект инфраструктуры имеет стратегическое значение для энергобезопасности Украины. По данным Минэкономики, украинские нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают рынок лишь на 20 процентов, остальная доля нефтепродуктов импортируется. В 2020 году 65 процентов рынка автомобильного топлива Украина обеспечила благодаря импорту из России и Беларуси. Львиная доля поставок осуществляется именно по нефтепроводу "Самара - Западное направление".

В 2020 году 65 процентов рынка автомобильного топлива Украина обеспечила благодаря импорту из России и Беларуси

Кому принадлежит труба

В отличие от нефте- и газопроводов, правовой статус которых после распада СССР был урегулирован Украиной и Россией, ситуация с трубопроводом "Самара - Западное направление" оставалась неясной. Ссылаясь на соглашение между Украиной и Российской Федерацией о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 15 января 1993 года, российская государственная компания "Транснефть" предъявила претензии на этот объект, после чего стороны много лет пытались выяснить его статус в судах.

В 2011 году решением Хозяйственного суда Ровенской области право собственности было передано Фонду государственного имущества Украины. Впоследствии это решение было подтверждено апелляционным судом. После обращения СБУ в 2013 году Институт государства и права имени Корецкого НАН Украины провел научно-правовую экспертизу, подтвердившую, что нефтепровод - это государственная собственность Украины, неправомерно присвоенная Россией в 1993 году.

Тем не менее в 2015 году российская "Транснефть" через дочерние структуры повторно обратилась в Хозяйственный суд Ровенской области, мотивируя этот шаг "вновь открывшимися обстоятельствами". На этот раз суд отменил свое решение от 2011 года и передал право на нефтепровод российской стороне. Вскоре после этого "Транснефть" продала трубопровод швейцарской компании International Trading Partners AG. Антимонопольный комитет Украины, который обычно годами согласовывает вопросы подобного рода, на этот раз спустя считанные месяцы дал разрешение на продажу стратегического трубопровода малоизвестной компании из Швейцарии.

А при чем здесь Медведчук?

В соответствии с данными украинского реестра компаний, владельцем International Trading Partners AG является гражданин Германии Анатолий Шефер. О человеке, купившем стратегический нефтепровод, практически ничего неизвестно. В немецких открытых источниках есть данные о нескольких людях с такими именем и фамилией. Но ни один из них не занимается бизнесом. Шефер же сразу после покупки трубопровода присоединился к клубу продавцов российского топлива.

Через швейцарского посредника трубопровод гонит топливо "Роснефти"

По данным реестра таможенных деклараций ImportGenius, еще одна швейцарская фирма, принадлежащая Шеферу, ITC Industry Trading Company SA, в 2017 году стала крупным посредником в экспорте дизельного топлива производства российского государственного концерна "Роснефть". Этот концерн, так же как и "Транснефть", продавшая нефтепровод гражданину Германии Анатолию Шеферу, контролируется людьми из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. "Роснефть" возглавляет бывший сотрудник КГБ Игорь Сечин, а "Транснефть" - еще один выходец из советских спецслужб Николай Токарев, служивший вместе с Путиным в представительстве КГБ в Дрездене.

Продажа трубопровода неизвестному никому немцу сразу же стала поводом для появления в украинских СМИ предположений о том, кто же в действительности является бенефециаром швейцарской компании. Схема продажи трубопровода компании International Trading Partners AG напомнила журналистам процесс перехода телеканала "112" в 2018 году под контроль людей из окружения украинского депутата и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Вначале канал также оформили на зарегистрированную в кантоне Санкт-Галлен швейцарскую компанию, которая принадлежала жителю Германии. Новый владелец "112", как выяснили позднее журналисты, занимался продажей подержанных автомобилей, а телеканал впоследствии официально переоформили на близкого соратника Медведчука, его коллегу по парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Весной 2019 года Анатолий Шефер продал контрольную долю компании-владельца нефтепровода белорусскому бизнесмену и известному в бизнес-кругах топливному трейдеру и владельцу унитарного предприятия "Нефтебитумный завод" Николаю Воробью. Сам Шефер при этом остается миноритарным акционером. Прямые связи Шефера с Медведчуком, которого СМИ называют скрытым владельцем нефтепровода, установить по данным открытых источников невозможно.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

В то же время в некоторых журналистских расследованиях отмечается, что с тех пор, как трубопровод оказался под номинальным контролем Шефера, российское топливо по нему гонит, прежде всего, швейцарская компания израильтянина Нисана Моисеева.

Как свидетельствуют данные базы таможенных деклараций ImportGenius, компания Моисеева Proton Energy поставляет в Украину топливо производства компании "Роснефть". Украинские журналисты-расследователи в свое время установили, что Моисеев и Медведчук являются близкими друзьями: израильский бизнесмен даже летал из России на частном самолете украинского политика. При этом существование совместного бизнеса оба отрицают.

Так Украина уже вернула себе нефтепровод?

Еще не вернула. Судьбу этого объекта, по всей видимости, будут решать суды по итогам расследования, которое ведут правоохранительные органы. В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство для изучения обстоятельств, при которых Хозяйственный суд Ровенской области в 2015 году принял решение о передаче права собственности на нефтепровод дочерним структурам российской "Транснефти".

Проверяется также, каким образом "Транснефть" перепродала объект швейцарской компании, принадлежащей Анатолию Шеферу. В рамках этого уголовного производства на имущество швейцарской International Trading Partners AG на территории Украины в июле 2019 года был наложен арест, и с тех пор Шефер безуспешно пытается его разблокировать. Завершение расследования, судебное разбирательство и, в случае обвинительного приговора, вероятный пересмотр решения хозяйственного суда - это процесс, который может длиться годами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) еще в мае 2015 года своим решением обязал кабинет министров определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепровода "Самара - Западное направление" и "принять меры по защите имущественных интересов государства". С тех пор СНБО почти шесть лет не возвращался к этому вопросу.

19 февраля 2021 года СНБО констатировал фактическую потерю государственного контроля над этим объектом и постановил, что правительство совместно с СБУ должно провести проверку и выяснить, почему решение СНБО от 2015 года не было выполнено, а также насколько законным было отчуждение нефтепровода. Защищать интересы государства "в вопросах прав собственности на части нефтепровода", в соответствии с рекомендацией СНБО, должны прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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