 Украина ввела санкции против кума Путина Виктора Медведчука | Новости из Германии об Украине | DW | 19.02.2021

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Украина

Украина ввела санкции против кума Путина Виктора Медведчука

Cанкции против Медведчука и его жены приняты на фоне расследования о финансировании терроризма, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, которого часто называют кумом президента РФ Владимира Путина. Депутат Верховной рады и один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Медведчук, а также его жена Оксана Марченко оказались в числе восьми человек, в отношении которых приняты ограничения сроком на три года, сообщил в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, будут заморожены их активы. Полный список ограничений СНБО не огласил, они будут обнародованы позже в указе президента Украины Владимира Зеленского. Помимо физических лиц, санкции приняты в отношении 19 юридических лиц.

Санкции введены в связи с расследованием СБУ

Нынешнее решение о штрафных мерах связано с расследованием Службы безопасности Украины (СБУ) в сфере финансирования терроризма.

В начале февраля Зеленский ввел санкции в отношении еще одного депутата Верховной рады, однопартийца Медведчука Тараса Козака, а также запретил работу принадлежащих ему пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их фактическим владельцем украинские СМИ считают Виктора Медведчука.

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    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 27:22

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