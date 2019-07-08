Украина ввела санкции против кума Путина Виктора Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, которого часто называют кумом президента РФ Владимира Путина. Депутат Верховной рады и один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Медведчук, а также его жена Оксана Марченко оказались в числе восьми человек, в отношении которых приняты ограничения сроком на три года, сообщил в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов.
В частности, будут заморожены их активы. Полный список ограничений СНБО не огласил, они будут обнародованы позже в указе президента Украины Владимира Зеленского. Помимо физических лиц, санкции приняты в отношении 19 юридических лиц.
Санкции введены в связи с расследованием СБУ
Нынешнее решение о штрафных мерах связано с расследованием Службы безопасности Украины (СБУ) в сфере финансирования терроризма.
В начале февраля Зеленский ввел санкции в отношении еще одного депутата Верховной рады, однопартийца Медведчука Тараса Козака, а также запретил работу принадлежащих ему пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их фактическим владельцем украинские СМИ считают Виктора Медведчука.
Смотрите также:
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Усталость
У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
На угольной шахте в Красноармейске
На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Жизнь в тумане
Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Рядом с линией фронта
Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Рабочее утро
Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Перекур
Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Хочется оставаться красивой
Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.
-
Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса
Уголь Донбасса
"Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне.
Автор: Наталия Королева