Виктор Медведчук отправлен под домашний арест до 9 июля

Печерский районный суд Киева в четверг, 13 мая, постановил отправить депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Судья отклонил ходатайство прокуратуры, просившей заключить под стражу политика, подозреваемого в государственной измене.

СБУ провела обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 11 мая провели обыски в офисе партии, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской улице и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве. В деле политика три эпизода, сообщила позднее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Первый касается газового месторождения "Глубокая" на черноморском шельфе близ Керчи. В 2012 году разрешение на разработку месторождения получила украинская компания "Новые проекты", которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Кроме того, следствие считает, что Медведчук в 2020 году якобы передал находившемуся в России украинскому депутату Тарасу Козаку сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины. Наконец, Медведчука подозревают в антиукраинской деятельности. Речь идет о "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию", заявил глава СБУ Иван Баканов.

Медведчук пообещал сотрудничать со следствием

Медведчук пообещал не покидать страну и сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Политик назвал происходящее "политической расправой".

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