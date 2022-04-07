Зеленский считает новые санкции против России недостаточными

Очередной пакет санкций Запада против России "выглядит эффектно, но его недостаточно", считает президент Украины Владимир Зеленский. Эти меры вряд ли можно назвать "соразмерными тому злу, которое мир увидел в Буче, которое продолжается в Мариуполе", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером в среду, 6 апреля.

По его словам, Украина продолжит настаивать на полном отключении российской банковской системы от международных финансов и на "ином формате" отказа демократического мира от российской нефти. "Эмбарго на поставки российской нефти все равно будет введено, формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще успеют убить украинцев и украинок российские войска, чтобы вы, некоторые политики, смогли приобрести немного решимости", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский: Российские войска убирают тела убитых украинцев

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что военные РФ сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на оккупированной территории тела убитых украинцев. "Но у них не получится, потому что убито очень много. Будет ответственность. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в РФ, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет", - отметил он.

В видеообращении Владимир Зеленский также обратился к россиянам на русском языке, призвав определиться, выступают они "за войну или за мир". "У нацизма нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", - сказал президент Украины.

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Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

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Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

