Зеленский считает новые санкции против России недостаточными

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Украина продолжит настаивать на полном отключении банковской системы РФ от международных финансов и "ином формате" отказа от российской нефти, заявил Владимир Зеленский.
Очередной пакет санкций Запада против России "выглядит эффектно, но его недостаточно", считает президент Украины Владимир Зеленский. Эти меры вряд ли можно назвать "соразмерными тому злу, которое мир увидел в Буче, которое продолжается в Мариуполе", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером в среду, 6 апреля.
По его словам, Украина продолжит настаивать на полном отключении российской банковской системы от международных финансов и на "ином формате" отказа демократического мира от российской нефти. "Эмбарго на поставки российской нефти все равно будет введено, формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще успеют убить украинцев и украинок российские войска, чтобы вы, некоторые политики, смогли приобрести немного решимости", - подчеркнул украинский президент.
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что военные РФ сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на оккупированной территории тела убитых украинцев. "Но у них не получится, потому что убито очень много. Будет ответственность. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в РФ, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет", - отметил он.
В видеообращении Владимир Зеленский также обратился к россиянам на русском языке, призвав определиться, выступают они "за войну или за мир". "У нацизма нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", - сказал президент Украины.
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