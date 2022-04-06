48-й день войны России против Украины: главные события

На 48-й день войны России против Украины - во вторник, 12 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются передислоцирующейся армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Мэр Бучи: В городе обнаружены 403 тела со следами пыток

В Буче сообщили об обнаружении тел 403 убитых людей со следами пыток. "Граждане моего города отметили значительные издевательства и пытки со стороны российских агрессоров. Мы имеем 403 тела, которые были зверски замучены, убиты", - цитирует "Украинская правда" слова мэра Бучи Анатолия Федорука. Он также сообщил, что 12 апреля в городе началась эксгумация тел из второй братской могилы, где похоронены 56 человек. Еще четыре места захоронения обнаружены на частных территориях, указал он.

Число погибших жителей Мариуполя может превышать 20 тысяч

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью агентству AP, что за время блокады города российскими войсками погибли более 10 тысяч жителей. Число погибших может даже превысить 20 тысяч, тела мариупольцев "устилают ковром" улицы города, цитирует агентство слова мэра. По его оценке, в Мариуполе остаются около 120 тысяч жителей. Бойченко также обвинил россиян в том, что на протяжении нескольких недель они блокировали въезд в город автоколонн с гуманитарной помощью, скрывая происходящее в Мариуполе от внешнего мира. Он сообщил, что российские военные привезли в город мобильные крематории, где сжигают тела погибших. Большое число трупов также доставлено в большой торговый центр, где есть складские помещения и холодильники, указал мэр Мариуполя.

Лондон проверяет сообщения о химатаке в Мариуполе

Власти Великобритании пытаются проверить сообщения о применении Россией химического оружия в осажденном Мариуполе, сказала глава британского МИДа Лиз Трасс. "Любое применение такого оружия означало бы жестокую эскалацию этого конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности", - подчеркнула она. В США, по сообщениям СМИ, сведения о химатаке не смогли подтвердить.

Ранее химической атакой на мариупольский завод "Азовсталь" угрожали в так называемой "ДНР", а украинский батальон "Азов" сообщил в Telegram, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе "отравляющее вещество неизвестного происхождения", которое было сброшено с беспилотника. По данным "Азова", у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Зеленский сообщил о задержании "кума Путина" Медведчука

Телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского сообщил о задержании лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого называют кумом Путина. "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!", - сказано в подписи к фотографии, на которой Медведчук сидит на стуле в камуфляжном костюме и в наручниках.

Позже Зеленский уточнил, что Медведчук был задержан при попытке бежать из Украины, и предложил властям РФ обменять его на украинок и украинцев, которые сейчас находятся в российском плену.

Президент Германии хотел поехать в Киев, но его там не ждут

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирался отправиться с визитом в Киев в знак солидарности с Украиной, но ему отказала украинская сторона. "Я был готов это сделать. Но, по всей видимости, я должен признать, что в Киеве этого не хотели", - заявил он в Варшаве. По данным газеты Bild, Владимир Зеленский в настоящее время не хочет встречаться со Штайнмайером из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

В Берлине восприняли решение Киева "с удивлением". "Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ. Он напомнил, что после своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину: "Снимите петлю с шеи Украины!" - и указал, что ни одна страна в мире не имеет право уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.

Япония ввела санкции против 398 россиян

Власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 российских граждан и 28 организаций из России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИДа. В черном списке - 385 депутатов Госдумы РФ, включая Леонида Слуцкого и Ирину Яровую, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Кроме того, в санкционный перечень попали предполагаемые дочери президента России Владимира Путина - Катерина Тихонова и Мария Воронцова, а также супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на 1,5 млрд долларов

Всемирный банк готовит новый пакет помощи Украине объемом 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил глава организации Дэвид Малпасс в Варшаве. Кроме того, Международная ассоциация развития одобрила пакет помощи в 100 миллионов долларов Молдове.

Страны ЕС получат 3,5 млрд евро на размещение украинских беженцев

Страны Евросоюза получат от Брюсселя в текущем году дополнительные 3,5 млрд евро в качестве финансирования мер по размещению украинских беженцев, сообщил Совет ЕС. Эти средства выделят из фонда, созданного для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.



Смотрите также:

Война в Украине - 12.04.2022 Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

Война в Украине - 12.04.2022 Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

Война в Украине - 12.04.2022 Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

Война в Украине - 12.04.2022 Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

Война в Украине - 12.04.2022 Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

Война в Украине - 12.04.2022 Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

Война в Украине - 12.04.2022 Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

Война в Украине - 12.04.2022 Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

Война в Украине - 12.04.2022 Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

Война в Украине - 12.04.2022 Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

Война в Украине - 12.04.2022 В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

Война в Украине - 12.04.2022 Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

Война в Украине - 12.04.2022 Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

Война в Украине - 12.04.2022 Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

Война в Украине - 12.04.2022 Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

Война в Украине - 12.04.2022 Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

Война в Украине - 12.04.2022 Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине - 12.04.2022 Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

Война в Украине - 12.04.2022 Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

Война в Украине - 12.04.2022 В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува. Автор: Николай Пермяков

