48-й день войны России против Украины: главные события

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Зеленский сообщил о задержании "кума Путина" Медведчука. Президент Германии собирался поехать в Киев, но его там не ждут. Япония ввела санкции против 398 россиян и 28 организаций из РФ.
Временная свалка в городе Ирпень под Киевом. Там продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей
На 48-й день войны России против Украины - во вторник, 12 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются передислоцирующейся армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
В Буче сообщили об обнаружении тел 403 убитых людей со следами пыток. "Граждане моего города отметили значительные издевательства и пытки со стороны российских агрессоров. Мы имеем 403 тела, которые были зверски замучены, убиты", - цитирует "Украинская правда" слова мэра Бучи Анатолия Федорука. Он также сообщил, что 12 апреля в городе началась эксгумация тел из второй братской могилы, где похоронены 56 человек. Еще четыре места захоронения обнаружены на частных территориях, указал он.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью агентству AP, что за время блокады города российскими войсками погибли более 10 тысяч жителей. Число погибших может даже превысить 20 тысяч, тела мариупольцев "устилают ковром" улицы города, цитирует агентство слова мэра. По его оценке, в Мариуполе остаются около 120 тысяч жителей. Бойченко также обвинил россиян в том, что на протяжении нескольких недель они блокировали въезд в город автоколонн с гуманитарной помощью, скрывая происходящее в Мариуполе от внешнего мира. Он сообщил, что российские военные привезли в город мобильные крематории, где сжигают тела погибших. Большое число трупов также доставлено в большой торговый центр, где есть складские помещения и холодильники, указал мэр Мариуполя.
Власти Великобритании пытаются проверить сообщения о применении Россией химического оружия в осажденном Мариуполе, сказала глава британского МИДа Лиз Трасс. "Любое применение такого оружия означало бы жестокую эскалацию этого конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности", - подчеркнула она. В США, по сообщениям СМИ, сведения о химатаке не смогли подтвердить.
Ранее химической атакой на мариупольский завод "Азовсталь" угрожали в так называемой "ДНР", а украинский батальон "Азов" сообщил в Telegram, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе "отравляющее вещество неизвестного происхождения", которое было сброшено с беспилотника. По данным "Азова", у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
Телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского сообщил о задержании лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого называют кумом Путина. "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!", - сказано в подписи к фотографии, на которой Медведчук сидит на стуле в камуфляжном костюме и в наручниках.
Позже Зеленский уточнил, что Медведчук был задержан при попытке бежать из Украины, и предложил властям РФ обменять его на украинок и украинцев, которые сейчас находятся в российском плену.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирался отправиться с визитом в Киев в знак солидарности с Украиной, но ему отказала украинская сторона. "Я был готов это сделать. Но, по всей видимости, я должен признать, что в Киеве этого не хотели", - заявил он в Варшаве. По данным газеты Bild, Владимир Зеленский в настоящее время не хочет встречаться со Штайнмайером из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.
В Берлине восприняли решение Киева "с удивлением". "Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ. Он напомнил, что после своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину: "Снимите петлю с шеи Украины!" - и указал, что ни одна страна в мире не имеет право уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.
Власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 российских граждан и 28 организаций из России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИДа. В черном списке - 385 депутатов Госдумы РФ, включая Леонида Слуцкого и Ирину Яровую, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Кроме того, в санкционный перечень попали предполагаемые дочери президента России Владимира Путина - Катерина Тихонова и Мария Воронцова, а также супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.
Всемирный банк готовит новый пакет помощи Украине объемом 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил глава организации Дэвид Малпасс в Варшаве. Кроме того, Международная ассоциация развития одобрила пакет помощи в 100 миллионов долларов Молдове.
Страны Евросоюза получат от Брюсселя в текущем году дополнительные 3,5 млрд евро в качестве финансирования мер по размещению украинских беженцев, сообщил Совет ЕС. Эти средства выделят из фонда, созданного для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.
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