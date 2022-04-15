Владимир Зеленский: "Россия навсегда проиграла Украину"

На 52-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 16 апреля (время московское).

Владимир Зеленский: Россия проиграла Украину

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Президент Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Россия навсегда проиграла Украину. "Проблема России в том, что ее не воспринимает и никогда не будет воспринимать весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да что там говорить – весь мир проиграла… - сказал он. - А жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с тем государством".

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В освобожденном от российских войск Ирпене повреждено более 1 тысячи зданий, сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Маркушин. "В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это 71% от территории города", - написал Маркушин, ссылаясь на данные спутникового центра ООН Unosat. Аналитики центра подчеркивают, что снимки в Киевской области сделаны 31 марта 2022 года, данные не полные из-за незначительной облачности.

Хроника событий 15 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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