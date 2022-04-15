Министр юстиции ФРГ Бушман не видит проблем с поставкой тяжелых вооружений Украине

На фоне дебатов о целесообразности поставок тяжелых вооруженийУкраине министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) выразил мнение, что такие действия с точки зрения международного права не означали бы вступления Германии в войну с Россией. "Украина ведет разрешенную оборонительную войну против России. Поэтому если она пользуется законным правом на самозащиту, то оказание ей поддержки путем поставки оружия не может привести к тому, что Германия станет участницей войны", - заявил он в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу, 16 апреля.

Бушман отметил, что это не только его личное мнение, но и точка зрения, которой придерживается правительство ФРГ.

Сбор доказательств о военных преступлениях в Украине

Министр отметил, что Германия стала одной из первых стран, которые систематически собирают доказательства совершения военных преступлений в Украине. "Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в полицию, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений. Если мы доберемся до тех российских граждан, против которых могут быть выдвинуты обвинения на основании этих улик, то мы, руководствуясь нормами международного права, отдадим их под суд - так же, как мы сделали это с сирийскими палачами", - сказал Бушман.

При этом глава германского Минюста отметил, что это в любом случае не будет распространяться на президента России Владимира Путина. "Нормы международного права не позволяют вести расследование в отношении действующих глав государства", - пояснил он.

По поводу обвинений России в геноциде в Украине, прозвучавших из уст президента США Джо Байдена, Марко Бушман ответил: "Нет никаких сомнений в том, что российские солдаты совершают отвратительные и ужасные злодеяния в Украине. В то же время для того, чтобы юридически констатировать факт геноцида, нужно доказать намерение полностью или частично уничтожить национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую. Я не могу сказать, имеются ли доказательства на этот счет, но полагаю, что президент Байден в данном случае хотел не столько дать юридическую оценку в техническом смысле, сколько выступить с ясным политическим посланием".

Помощь эмигрантам из России

В интервью Welt am Sonntag Бушман также сообщил о намерении Германии быстро и без бюрократических проволочек предоставлять защиту российским эмигрантам. "Правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища", - пообещал он, добавив, что облегченная процедура предусмотрена для уехавших из РФ россиян, работавших в международных компаниях, а также для правозащитников, критикующих Путина журналистов и деятелей культуры. Целью является скорейшее предоставление таким россиянам разрешений на трудоустройство в Германии, указал министр.

В то же время Бушман не исключил, "что путь в Германию могут попытаться использовать для целенаправленной заброски людей с целью дестабилизировать нашу страну". Если возникнут подозрения, что "люди приезжают в ФРГ под вымышленными именами и под ложным предлогом, мы будем проводить проверки и, при необходимости, привлекать этих людей к ответственности. Однако главная задача состоит в том, чтобы защитить людей", - подчеркнул министр.

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