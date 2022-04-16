Хабек: Пасхальные марши в ФРГ должны быть направлены против войны Путина

Пасхальные марши протеста в Германии в этом году должны быть четко направлены против войны президента РФ Владимира Путина в Украине. Такое мнение высказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). Выдержки из интервью с ним публикуют в субботу, 16 апреля, издания медиагруппы Funke.

"Мир может наступить и будет иметь место, только когда Путин прекратит свою агрессивную войну", - отметил он. "Ясно, кто нападает в этой войне, а кто защищается, находясь в острой нужде, и кого мы должны поддержать - в том числе и оружием", - добавил Хабек.

По его мнению, о пацифизме можно мечтать лишь в отдаленной перспективе. Путин угрожает свободе Европы, отметил член партии "Союз-90"/"зеленые".

"Остановите программу перевооружения"

Пасхальные марши запланированы 16 апреля в нескольких городах Германии. Как сообщило агентство dpa, мероприятия, в частности, будут посвящены проблеме агрессии Кремля в Украине и масштабному перевооружению бундесвера. Заявленные лозунги участников звучат следующим образом: "Остановите войну в Украине! Остановите программу перевооружения стоимостью 100 млрд евро".

Традиция пасхальных маршей зародилась в 1950-е годы в Великобритании. В ФРГ ее подхватили в 1960 году. Именно тогда немецкие пацифисты впервые вышли на улицы в дни католической Пасхи. С тех пор марши стали ежегодными и носят ярко выраженную антимилитаристскую направленность. Наибольшего размаха они достигли в середине 1980-х. Тогда на протесты против размещения в Западной Германии натовских ракет "Першинг" по всей стране собирались более миллиона человек.

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