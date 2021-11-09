Шеф-редактор The Insider: Соколов и Красиков - одно лицо, лицо агента ФСБ

Уголовный процесс по делу об убийстве 23 августа 2019 года в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, очевидно, подходит к концу. На заседании суда во вторник, 23 ноября, опрашивали последнего свидетеля, фигурирующего в этом деле - главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова, объявленного в России в розыск и по этой причине уехавшего из страны.

The Insider вместе с интернет-изданием Bellingcat и еженедельником Der Spiegel активно участвовали в расследовании этого убийства.

Когда "Соколов" появился в базах данных

В том, что преступление совершил человек, неподвижно сидящий за толстым стеклом на скамье подсудимых в Высшем земельном суде Берлина, никто практически не сомневается. Его задержали в тот августовский день по горячим следам прямо рядом с местом преступления. Суд старается выяснить, кто этот человек на самом деле, и действовал ли он по заданию российских спецслужб.

Роман Доброхотов, фото из архива

Во вторник, в ходе почти четырехчасового заседания, подсудимый сделал заметное движение только один раз - в самом начале, когда судья попросил его снять защитную маску, чтобы Доброхотов мог посмотреть в его лицо и ответить на вопрос, не знаком ли он с ним лично и не является ли подсудимый его родственником. Не знаком, не является. Вместе с тем, шеф-редактор The Insider смог рассказать суду довольно много о человеке, ездившем в Германию по российскому загранпаспорту на имя Вадима Соколова.

В ходе совместного с Bellingcat журналистского расследования, в частности, выяснилось, что до убийства Хангошвили в Берлине человек с такими данными, как в загранпаспорте на имя Соколова, не существовал ни во внутрироссийском паспортном реестре, ни в списках Федеральной налоговой службы РФ. Такой человек появился в обеих базах данных только за несколько недель до преступления в Берлине, сообщил Доброхотов и добавил, что, по его мнению, создать такой аватар несуществующего человека могли только спецслужбы.

Коллеги Доброхотова из Центра "Досье" ездили по адресу, по которому якобы проживает некто "Вадим Соколов", но соседи по дому заявили, что не знают человека с такой фамилией и никогда не видели человека с внешностью как на фотографии, которую им показали журналисты.

Прокол с SIM-картой

Зато существовал некто Вадим Красиков. На его имя была зарегистрирована SIM-карта, которой стал пользоваться Вадим Соколов именно в тот момент и в том месте, где и когда ей перестал пользоваться Красиков.

На месте убийства в центре Берлина

Как был установлен телефонный номер Красикова, спрашивает судья. В несколько этапов, отвечает Доброхотов. Вначале нашли "ВКонтакте" профиль его жены. По профилю выяснили привязанный к нему номер телефона. А по исходящим с него звонкам выяснили, на какой номер она звонила чаще всего.

Оказалось, чаще всего - их совместному ребенку. На втором месте - муж, мобильник которого по ночам находился там же, где и телефон жены. Ясно, что абоненты живут вместе, что они супруги. (Подробные показания на этот счет берлинскому суду ранее давал и один украинский свидетель.)

Кто такой Эдуард Бендерский?

А "просветив" номер Красикова, журналисты-расследователи выяснили, что он неоднократно звонил человеку, который в записной книжке его телефона значится как "Бендерский". Как пояснил Доброхотов, есть приложения, позволяющие определить, под какой фамилией значится в телефоне тот или иной номер.

Приговор по делу Хангошвили еще не вынесен, поэтому фотография подсудимого пока заретуширована

Официально Эдуард Бендерский (1970 года рождения) считается ветераном Группы спецназа ФСБ "Вымпел", российским общественным деятелем. По указанному номеру стационарного телефона трубку снимает секретарша, рассказал Доброхотов, спрашивает, по какому вопросу звонящий хочет поговорить с Бендерским, обещает, что тот перезвонит. И однажды перезвонил, но услышав, что журналист хочет поговорить об убийстве Хангошвили, сразу положил трубку и больше на звонки не отвечал.

Выяснилось также, что Бендерский летал на самолете с важными попутчиками, рассказал суду Доброхотов - с генералами Седых и Жало, руководителями 2-й службы ФСБ, которая, по словам журналиста, занимается внесудебными казнями и была причастна к отравлению Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы. Вывод, к которому пришел шеф-редактор The Insider, заключается в том, что Бендерский не отставной, а действующий офицер "Вымпела", правая рука командира группы.

Красикова опознали водитель такси и брат убитого коммерсанта

Окончательно убедиться в том, что Соколов - это на самом деле Красиков, Доброхотов смог после того, как нашел водителя такси, на котором Красиков с семьей выезжал из Украины в 2014 году вскоре после событий на Майдане. В базе данных пересечения границы сохранилось имя Красикова и его попутчиков, в том числе и водителя. Когда Доброхотов показал ему фотографию "Соколова", тот сразу опознал в нем человека, которого вывозил из Украины, то есть Красикова.

Еще одним фрагментом опроса российского журналиста в берлинском суде стало убийство в 2007 году в Костомукше (Карелия) местного предпринимателя, депутата городского совета Юрия Козлова. Его брат Александр рассказал Доброхотову о трех подозреваемых в убийстве, двое из которых - "ветераны" ФСБ Владимир Фоменко и Олег Иванов - позднее были задержаны, но потом, после вмешательства сверху, отпущены. Третий так и не был найден.

Считается, что им был Вадим Красиков. По крайней мере установлено, что в Карелию они приехали втроем на одной машине, поселились в одной гостинице, и в день после убийства вместе из нее съехали. То, что Красиков и Фоменко, как минимум, знакомы, сомнений не вызывает: Доброхотов показал брату убитого фотографию стоящих вместе двух людей в белых рубашках, в одном из которых Александр Козлов опознал Фоменко, а вторым является Красиков. Эта фотография была обнаружена в Украине - в квартире, в которой проживали Красиковы.

Следующие заседания в процессе по делу об убийстве Хангошвили назначены на 30 ноября и 1 декабря. Как объявил судья, закрывая заседание в этот вторник, на них будет, в частности, оглашен ответ украинской прокуратуры на немецкую просьбу о правовой помощи. Ответ на 130 страницах поступил в Берлин только-только и, как заметил судья, еще не переведен на немецкий язык.

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