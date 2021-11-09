Шеф-редактор The Insider выступит свидетелем в деле об убийстве чеченца в Берлине

Роман Доброхотов, главный редактор The Insider, выступит 23 ноября в берлинском суде по уголовным делам в качестве свидетеля. Об этом было объявлено во вторник, 9 ноября, перед окончанием очередного заседания на процессе по делу об убийстве в августе 2019 года в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

The Insider вместе с интернет-изданием Bellingcat и еженедельником Der Spiegel активно участвуют в расследовании этого убийства, в котором обвиняется российский гражданин Вадим К., арестованный в день совершения преступления по горячим следам. По версии расследователей, убийство было совершено по заказу российских спецслужб.

Суд заканчивает изучение доказательств

На заседании 9 ноября было продолжено изучение доказательств, представленных суду. Было, в частности, озвучено письменное заявление свидетеля из Харькова Александра В., в котором подтверждает сказанное им устно в берлинском суде в конце октября, когда он однозначно опознал в обвиняемом мужа сестры его жены - Вадима Николаевича К. Обвиняемый отрицает, что речь идет о нем, уверяет, что он не Вадим К., а Вадим Соколов, как это указано в паспорте, по которому он въехал в Германию.

Зелимхан Хангошвили, фото из архива

В ходе заседания демонстрировались также десятки фотографий, почерпнутых из всевозможных социальных сетей родственников и друзей обвиняемого, а также изображения татуировок, которые наносят себе военнослужащие российских военно-десантных войск. Похожая татуировка есть и у обвиняемого.

Обращение России в Интерпол

Кроме того, на заседании был оглашен текст российского обращения в Интерпол с просьбой средней срочности оказать содействие в задержании и экстрадиции в Россию Вадима Красикова 1965 года рождения, женатого, с паспортом, выданным в Чимкентской области Казахстана, знающего английский язык.

Красикова разыскивали через Интерпол как наиболее вероятного подозреваемого в убийстве в 2013 году предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова. Назранов был убит четырьмя выстрелами человеком, подъехавшем к нему на велосипеде. В розыск Красиков был объявлен в январе 2014 года, но уже 26 июня 2015 года поначалу не имевшее срока действия обращение РФ в Интерпол было аннулировано.

Сбор и анализ доказательств по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили практически завершены, запланированные на 16, 17 и 24 ноября заседания судья отменил. Осталось только 23 ноября, когда на процессе выступит Роман Доброхотов, который, судя по всему, станет последним свидетелем. После этого будет назначена дата для заключительных выступлений адвокатов и прокурора и вынесения приговора.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

