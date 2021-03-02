 Украинец против России: внезапные откровения на суде по делу об убийстве чеченца в Берлине | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.10.2021

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Германия

Украинец против России: внезапные откровения на суде по делу об убийстве чеченца в Берлине

Сенсация в берлинском суде по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили: свидетель из Харькова заявил, что обвиняемый "выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".

Земельный суд Берлина

Земельный суд Берлина

Если бы они только знали, что их свадебные фотографии и даже копия свидетельства о браке будут конфискованы украинской полицией, отправлены в Германию и станут уликами в суде по делу о заказном убийстве.

Тогда, летом 2010-го, они беззаботно улыбались фотографу, стоя посреди Красной площади в Москве. Он - в светлом костюме, она - вся в белом и с букетом в руках.

Одиннадцать лет спустя, в октябре 2021 года, это фото появится на большом экране в зале берлинского суда по уголовным делам.

"Кто на фото?" - спросит председательствующий на процессе судья.

"Вадим и Катя", - ответит полноватый мужчина в свитере с капюшоном, прилетевший в Берлин специально для дачи показаний и передвигающийся под усиленной охраной. Этот 55-летний предприниматель из Харькова Александр В. - один из ключевых свидетелей на процессе по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного в августе 2019-го средь бела дня в оживленном парке в берлинском районе Моабит. Подозреваемый был задержан по горячим следам неподалеку от места преступления; у него был с собой паспорт на имя гражданина России Вадима С.

Украинский свидетель утверждает, что россиянин на скамье подсудимых - его свояк.

Свидетель из Харькова и киллер из Москвы

Защита обвиняемого говорит, что обвиняемого зовут Вадим С.

Судья просит подсудимого встать и снять маску. "Кто это?" - спрашивает он свидетеля. "Это Вадим Николаевич К." - объявляет свидетель. Он утверждает, что они родственники, поскольку женаты на сестрах и регулярно встречались по праздникам, пока, как говорит свидетель, между Россией и Украиной не началась война.

Свидетель уже был в зале суда, три месяца назад. Тогда он отказался однозначно опознавать обвиняемого. Он говорит, что в июле он "испытал шок", приехав в Германию и поняв, что "между Украиной и Германией не работает программа защиты свидетелей", "что хотел спасти себя" и боялся "попасть в жернова российских спецслужб".

Однако, вернувшись домой, он передумал, обратился в международную расследовательскую платформу Bellingcat, а потом еще и написал судье с просьбой выступить повторно. "Чтобы обезопасить себя", говорит свидетель, он еще и дал интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Что заставило его внезапно отбросить опасения, почувствовать себя в безопасности и начать говорить журналистам в Киеве то, что он не хотел говорить суду в Берлине? Судья об этом не спрашивает. Но теперь, в конце октября, украинский свидетель говорит то, что утверждает обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии - обвиняемый в заказном убийстве, судя по всему, действовал не по собственной инициативе, а по заданию спецслужб.

При этом свидетель постоянно оговаривается: большинство его утверждений строятся на разговорах родственников и предположениях, поскольку сам Вадим о своей работе ничего не рассказывал. "Врать не буду, а правды не скажу", - якобы говорил москвич своей украинской родне. Он был немногословен, и новости семья узнавала, как правило, от его жены.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года

По словам свидетеля, Вадим производил впечатление военного, жена Вадима якобы видела у него удостоверение сотрудника российской ФСО. Однажды он якобы привез в качестве подарков сувениры с символикой спецподразделения "Вымпел". И якобы несколько лет назад Вадим получил звание полковника. А на шутливый вопрос украинского родственника "почему не генерала?" ответил серьезно: "Потому что не умею делать гадости".

Свидетель о подсудимом: молчалив, порядочен, с хорошим доходом

В целом свидетель из Харькова описывает своего родственника как "очень порядочного" и крайне немногословного человека, с приличными по российским меркам доходами - квартирой в Москве и новенькой машиной BMW или Porsche Cayenne.

Перед последней командировкой обвиняемого его жена, по словам свидетеля, сказала: "Если он не вернется быстро, он не вернется никогда". Быстро вернуться не удалось - 23 августа 2019 двое берлинских подростков увидели, как странный мужчина бросает в реку велосипед и позвонили в полицию.

Украинский свидетель говорит, что о громком убийстве в Берлине узнал гораздо позже; что сначала увидел по какому-то телеканалу сюжет "про базу российских спецслужб во французских Альпах", в котором мелькнула фотография его молчаливого родственника из Москвы - которого в берлинском суде он описывает как "человека военного, порядочного и отвечающего за свои поступки".

На вопрос, почему он решил дать показания в суде, он делает внезапное заявление. Он говорит, что… хочет помочь обвиняемому. "Я всегда уважал Вадима, - говорит свидетель. - Как офицер он выполнил свой долг, выполнил преступный приказ". По словам свидетеля, он не хочет, чтобы из его московского родственника делали уголовника. "Ответственность должна нести Россия, а не Вадим". И подчеркивает, что это на сто процентов его личный мотив.

На месте убийства Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, в парке Малый Тиргартен

На месте убийства Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, в парке "Малый Тиргартен

Адвокат обвиняемого об интересах Украины в суде

Адвокат обвиняемого россиянина Роберт Унгерн (Robert Unger) в среду, 27 октября, после окончания заседаний суда заявил: "В ходе этого процесса очень четко вырисовывается: Украина крайне заинтересована в том, чтобы суд пришел к выводу, что за этим преступлением стоит Россия. Это политические мотивы, а может, это связано с "Северным потоком-2". И вот у нас свидетель, который летом говорит в суде одно, возвращается домой, делает разворот на 180 градусов и начинает утверждать противоположное. И в конце еще признается, что у него есть личный мотив - доказать участие России".

По словам адвоката, украинские власти поставляют большой объем материала для процесса.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Йоханна Кюне (Johanna Künne) считает, что показания свидетеля подтверждают результаты расследования - в том числе и подлинную личность обвиняемого, и то, что он связан с российскими силовыми структурами. Адвокат Инга Шульц (Inga Schulz) считает свидетеля "абсолютно ключевым" элементом в процессе установления личности подсудимого и подтверждением того, что российские власти скрывают подлинную личность обвиняемого.

Суд продолжится 9 ноября.

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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