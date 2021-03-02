Украинец против России: внезапные откровения на суде по делу об убийстве чеченца в Берлине

Если бы они только знали, что их свадебные фотографии и даже копия свидетельства о браке будут конфискованы украинской полицией, отправлены в Германию и станут уликами в суде по делу о заказном убийстве.

Тогда, летом 2010-го, они беззаботно улыбались фотографу, стоя посреди Красной площади в Москве. Он - в светлом костюме, она - вся в белом и с букетом в руках.

Одиннадцать лет спустя, в октябре 2021 года, это фото появится на большом экране в зале берлинского суда по уголовным делам.

"Кто на фото?" - спросит председательствующий на процессе судья.

"Вадим и Катя", - ответит полноватый мужчина в свитере с капюшоном, прилетевший в Берлин специально для дачи показаний и передвигающийся под усиленной охраной. Этот 55-летний предприниматель из Харькова Александр В. - один из ключевых свидетелей на процессе по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного в августе 2019-го средь бела дня в оживленном парке в берлинском районе Моабит. Подозреваемый был задержан по горячим следам неподалеку от места преступления; у него был с собой паспорт на имя гражданина России Вадима С.

Украинский свидетель утверждает, что россиянин на скамье подсудимых - его свояк.

Свидетель из Харькова и киллер из Москвы

Защита обвиняемого говорит, что обвиняемого зовут Вадим С.

Судья просит подсудимого встать и снять маску. "Кто это?" - спрашивает он свидетеля. "Это Вадим Николаевич К." - объявляет свидетель. Он утверждает, что они родственники, поскольку женаты на сестрах и регулярно встречались по праздникам, пока, как говорит свидетель, между Россией и Украиной не началась война.

Свидетель уже был в зале суда, три месяца назад. Тогда он отказался однозначно опознавать обвиняемого. Он говорит, что в июле он "испытал шок", приехав в Германию и поняв, что "между Украиной и Германией не работает программа защиты свидетелей", "что хотел спасти себя" и боялся "попасть в жернова российских спецслужб".

Однако, вернувшись домой, он передумал, обратился в международную расследовательскую платформу Bellingcat, а потом еще и написал судье с просьбой выступить повторно. "Чтобы обезопасить себя", говорит свидетель, он еще и дал интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Что заставило его внезапно отбросить опасения, почувствовать себя в безопасности и начать говорить журналистам в Киеве то, что он не хотел говорить суду в Берлине? Судья об этом не спрашивает. Но теперь, в конце октября, украинский свидетель говорит то, что утверждает обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии - обвиняемый в заказном убийстве, судя по всему, действовал не по собственной инициативе, а по заданию спецслужб.

При этом свидетель постоянно оговаривается: большинство его утверждений строятся на разговорах родственников и предположениях, поскольку сам Вадим о своей работе ничего не рассказывал. "Врать не буду, а правды не скажу", - якобы говорил москвич своей украинской родне. Он был немногословен, и новости семья узнавала, как правило, от его жены.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года

По словам свидетеля, Вадим производил впечатление военного, жена Вадима якобы видела у него удостоверение сотрудника российской ФСО. Однажды он якобы привез в качестве подарков сувениры с символикой спецподразделения "Вымпел". И якобы несколько лет назад Вадим получил звание полковника. А на шутливый вопрос украинского родственника "почему не генерала?" ответил серьезно: "Потому что не умею делать гадости".

Свидетель о подсудимом: молчалив, порядочен, с хорошим доходом

В целом свидетель из Харькова описывает своего родственника как "очень порядочного" и крайне немногословного человека, с приличными по российским меркам доходами - квартирой в Москве и новенькой машиной BMW или Porsche Cayenne.

Перед последней командировкой обвиняемого его жена, по словам свидетеля, сказала: "Если он не вернется быстро, он не вернется никогда". Быстро вернуться не удалось - 23 августа 2019 двое берлинских подростков увидели, как странный мужчина бросает в реку велосипед и позвонили в полицию.

Украинский свидетель говорит, что о громком убийстве в Берлине узнал гораздо позже; что сначала увидел по какому-то телеканалу сюжет "про базу российских спецслужб во французских Альпах", в котором мелькнула фотография его молчаливого родственника из Москвы - которого в берлинском суде он описывает как "человека военного, порядочного и отвечающего за свои поступки".

На вопрос, почему он решил дать показания в суде, он делает внезапное заявление. Он говорит, что… хочет помочь обвиняемому. "Я всегда уважал Вадима, - говорит свидетель. - Как офицер он выполнил свой долг, выполнил преступный приказ". По словам свидетеля, он не хочет, чтобы из его московского родственника делали уголовника. "Ответственность должна нести Россия, а не Вадим". И подчеркивает, что это на сто процентов его личный мотив.

На месте убийства Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, в парке "Малый Тиргартен

Адвокат обвиняемого об интересах Украины в суде

Адвокат обвиняемого россиянина Роберт Унгерн (Robert Unger) в среду, 27 октября, после окончания заседаний суда заявил: "В ходе этого процесса очень четко вырисовывается: Украина крайне заинтересована в том, чтобы суд пришел к выводу, что за этим преступлением стоит Россия. Это политические мотивы, а может, это связано с "Северным потоком-2". И вот у нас свидетель, который летом говорит в суде одно, возвращается домой, делает разворот на 180 градусов и начинает утверждать противоположное. И в конце еще признается, что у него есть личный мотив - доказать участие России".

По словам адвоката, украинские власти поставляют большой объем материала для процесса.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Йоханна Кюне (Johanna Künne) считает, что показания свидетеля подтверждают результаты расследования - в том числе и подлинную личность обвиняемого, и то, что он связан с российскими силовыми структурами. Адвокат Инга Шульц (Inga Schulz) считает свидетеля "абсолютно ключевым" элементом в процессе установления личности подсудимого и подтверждением того, что российские власти скрывают подлинную личность обвиняемого.

Суд продолжится 9 ноября.

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