Родственник подозреваемого в убийстве Хангошвили опознал его

Предприниматель Александр В. из Украины, проходивший свидетелем по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, признался, что сказал неправду, когда заявил в берлинском суде, что он не узнает в подозреваемом своего родственника Вадима Красикова. Бизнесмен сделал это признание в разговоре с журналистами Der Spiegel, Bellingcat и Insider, сообщило вечером в субботу, 21 августа, немецкое издание Der Spiegel.

"Я был уверен, что передо мной стоял Красиков", - сказал предприниматель журналистам. Он объяснил, что растерялся в суде, когда узнал, что для него не предусмотрено участие в программе защиты свидетелей, и боялся, что на него нападут российские спецслужбы. "Нужно понять мое положение. Я почувствовал себя скованным и спонтанно не опознал Красикова, хотя был уверен, что это он", - пояснил Александр В. По его словам, сейчас он может сказать, что знает Красикова, поскольку вся его семья находится в безопасности в Украине.

Александр уточнил, что знает Красикова уже десять лет, так как россиянин женат на сестре его супруги. Der Spiegel отмечает, что пока неизвестно, оказывалось ли на Александра В. давление с целью заставить его сознаться в том, что он узнал Красикова.

Предполагаемый убийца Хангошвили

Как выяснили Der Spiegel, Insider и Bellingcat, Вадим Красиков мог проходить обучение в Центре специального назначения ФСБ в Балашихе, причем последняя тренировка состоялась за несколько дней до убийства Хангошвили. После задержания в Берлине полиция обнаружила у Красикова российский паспорт на имя Вадима Соколова.

Россия отрицает причастность своих спецслужб к убийству. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Хангошвили участвовал в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов. По данным властей ФРГ, с 2000 по 2004 год Хангошвили действительно был полевым командиром чеченских формирований, а в 2008 году принимал участие в конфликте в Южной Осетии на стороне грузинской армии.

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