Любовь Соболь отпустили из полиции без предъявления обвинений

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь - соратница известного оппозиционера Алексея Навального - отпущена из отдела полиции московского района Новокосино без предъявления обвинений. Об этом рассказала сама Соболь в своем микроблоге Twitter в ночь на вторник, 22 декабря.

Любовь Соболь была задержана вечером 21 декабря возле дома предполагаемого сотрудника Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Константина Кудрявцева, который мог участвовать в отравлении Навального. Соболь позвонила ему в дверь, но ей не открыли. После этого полиция заблокировала ее в машине во дворе дома. По словам Соболь, ее задержали по заявлению Кудрявцева. В полиции ее намеревались опросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.

В то же время в полиции остаются сотрудники штаба Соболь Ольга Ключникова, Константин Распопов и Аким Керимов. Они были задержаны возле ОВД "Новокосино" по административной статье о неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.

Публикация разоблачительного разговора

Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.

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