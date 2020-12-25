Против Любови Соболь возбудили уголовное дело

Против соратницы известного российского оппозиционера Алексея Навального - Любови Соболь возбуждено уголовное дело после того, как она позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева. Дело открыто по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения". Об этом сообщил юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 25 декабря.

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Незаконное проникновение в жилище, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018, "может иметь место и без вхождения в него, но с применением технических или иных средств, когда такие средства используются в целях нарушения неприкосновенности жилища (например, для незаконного установления прослушивающего устройства или прибора видеонаблюдения)".

Допрос в Следственном комитете

Ранее Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет после обыска, проведенного в ее квартире утром 25 декабря. При этом в ходе обыска была изъята вся техника. Соболь сама сообщила в Twitter о визите к ней сотрудников полиции.

"Всем привет. У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке - я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно. Сейчас у меня ребенок, я, к сожалению, не смогу попасть на детский утренник, который будет сейчас в школе перед новым годом", - рассказала активистка.

Примерно через 40 минут в Twitter Соболь появилось сообщение о том, что она перестала выходить на связь. "Ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру", - говорится в сообщении.

Основатель ФБК Алексей Навальный предположил, что к Соболь пришли с обыском "по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ".

Визит к Кудрявцеву

21 декабря полиция задержала Любовь Соболь после того, как она пришла в квартиру Константина Кудрявцева - предполагаемого соучастника отравления Навального. Соболь собирались допросить в рамках доследственной проверки по статье УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.

После задержания Любовь Соболь признали виновной в неповиновении полицейскому и назначили ей административный штраф в размере одной тысячи рублей.

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