Минюст РФ оставил ФБК в реестре "иноагентов"

Министерство юстиции РФ не стало исключать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из реестра "иноагентов". Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, сообщается, что в реестр внесена некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан".

О том, что Минюст включил ФБК в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", стало известно 9 октября 2019 года. Свое решение чиновники объяснили тем, что ФБК получил два денежных перевода из Испании и один из США, несмотря на то, что эти платежи поступили на заблокированные счета организации.

Необычные спонсоры

Испанский спонсор Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, почему он решил перевести ФБК около 140 тысяч рублей. Американским спонсором ФБК оказался гражданин РФ Юрий Маслихов - он перевел ФБК 50 долларов.

Директор ФБК Иван Жданов

Директор ФБК Иван Жданов тогда заявил, что "ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал". В свою очередь Навальный назвал включение ФБК в реестр "абсолютно незаконным".

Попытки обжаловать решение Минюста

ФБК обжаловал решение о его включении в список "иноагентов" 18 октября 2019 года, но 1 ноября Замоскворецкий суд в Москве признал его законным, несмотря на то, что фонд вернул присланные средства. 10 декабря ФБК подал в Минюст документы для исключения из перечня "иностранных агентов". Сразу после этого некая компания из США попыталась перевести деньги на счет организации. В январе 2020 года Мосгорсуд оставил в силе прежнее судебное решение.

Закрытие ФБК

В июле 2020 года Навальный заявил о ликвидации ФБК из-за огромных штрафов, наложенных судом по иску компании "Московский школьник", и открытии некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", которая станет новым юрлицом ликвидируемого ФБК.

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