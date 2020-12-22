За нарушение финансирования митинга в РФ вводятся штрафы до 200 тыс. рублей

Депутаты Госдумы в четверг, 24 декабря, в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий штрафы за "несоблюдение норм о финансировании митингов". Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Так, предусматриваются денежные взыскания за нарушение сбора средств на организацию митинга, а также за непредставление отчета об их расходовании.

Для физических лиц штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Если деньги на мероприятие переведет лицо, которое "не вправе этого делать", штраф установлен в размере от 10 до 15 тыс. рублей (или от 50 до 100 тыс. рублей - для юридических лиц).

Увеличиваются выплаты за неповиновение полиции

Кроме того, увеличиваются финансовые выплаты за неповиновение "законному распоряжению" полицейских, военных или сотрудников войск Нацгвардии РФ. Теперь штрафы составят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (ранее верхний предел находился на уровне в 1 тыс. рублей). Срок административного ареста сохранен на прежнем уровне - он составит до 15 суток.

Митинги, пикеты, шествия: новые правила

Госдума 23 декабря приняла в окончательном третьем чтении закон о правилах финансирования массовых акций. Законопроект о штрафах коснется нарушителей этого закона. Автором обоих проектов стал депутат Дмитрий Вяткин.

Новые правила предполагают, что организаторы акции с предполагаемым участием от 500 человек, должны получать деньги на ее проведение только в безналичном порядке на банковский счет, напоминает агентство "Интерфакс". Счет должен быть открыт в российском банке, а его номер следует указать в уведомлении к властям о проведении митинга или шествия. Из закона следует, что жертвователи должны указывать свои личные данные.

Использование для организации публичных мероприятий иных банковских счетов и наличных запрещено, говорится в законопроекте.

После акции ее организатор обязан в течение десяти дней возвратить жертвователям неизрасходованные средства.

Организаторы не смогут получать средства от "НКО-иноагентов"

Организаторам запрещено получать средства от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, "НКО-иноагентов", граждан РФ моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

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