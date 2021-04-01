В Госдуме предложили смягчить закон об "иноагентах"

В Госдуме РФ предложили так изменить закон об "иностранных агентах", чтобы вносить в соответствующий реестр СМИ, НКО и физлица стало возможно лишь по решению суда. "Мы сегодня внесли поправки в закон об иноагентах", - заявил в четверг, 9 декабря, представитель думской фракции партии "Новые люди" Антон Ткачев. Запись его выступления опубликована на сайте канала "Дума ТВ".

По словам Ткачева, "вчера в Думу пришло около 260 тысяч подписей об отмене этого закона", а у его партии "есть конкретные решения, которые этот закон об иноагентах сделают для людей".

Среди прочего предлагается запретить Минюсту РФ объявлять человека "иноагентом" на основе данных Росфинмониторинга, обязать государство доказывать "связь между получением денег и деятельностью этих СМИ и НКО", а также снять с "иноагентов" обязанность маркировать сообщения в личных соцсетях и отчитываться о личных расходах.

Петиция за отмену закона об "иноагентах"

Ранее, 8 декабря, представители правозащитного проекта "ОВД-Инфо" передали в Госдуму петицию против закона об "иностранных агентах", под которой подписались около 260 тысяч человек и более 240 организаций, в том числе СМИ, благотворительных фондов и гражданских проектов.

В ноябре члены Совета при президенте по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России передали в Госдуму свои поправки к закону об "иноагентах". Они, в частности, предлагают разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации и давать людям время на устранение нарушений.

Закон об "иноагентах"

В 2012 году депутаты Госдумы внесли поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым статус "иностранного агента" должны получать российские НКО, занимающиеся "политической деятельностью" на территории РФ и получающие финансирование из-за рубежа.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" можно признать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. В 2018 году приняли новый закон, позволяющий причислять граждан к "иностранным агентам", в том числе и за публикации в соцсетях.

По оценкам экспертов, назвать СМИ-"иноагентом" можно практически любого живущего в России иностранца и гражданина РФ, если он хотя бы раз получит из-за границы перевод или посылку-подарок и общается в интернете. В существующий реестр к 9 декабря были включены 103 СМИ-"иноагента" и физлица.

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