Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский объявлены в России "иноагентами"

Министерство юстиции России в пятницу, 20 мая, внесло 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции так называемых "иностранных агентов". Помимо известного шахматиста и критика Кремля, перечень пополнил бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский.

Как следует из реестра, Каспаров и Ходорковский осуществляют политическую деятельность, получая "иностранное финансирование" из Украины. Кроме того, Минюст связал экс-главу ЮКОСа с американским фондом Human Rights Foundation.

Каспаров на момент публикации не прокомментировал решение российских властей. Ходорковский же лаконично написал в микроблоге Twitter: "Паспорт хорошего русского" получен".

Власти РФ насчитали в стране около 450 "иноагентов"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены около 450 организаций и физических лиц. Реестр физлиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

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