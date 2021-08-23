Лидеры двух фракций в Госдуме РФ предложили изменить закон об "иноагентах"

Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ и Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди", предложили изменить законодательство об "иностранных агентах". "Процедуру включения в реестр стоит изменить, чтобы решение принималось судом, а не чиновниками", - написал Миронов в своем Twitter во вторник, 19 октября.

Аналогичную точку зрения высказал и Нечаев, отметив в интервью ТАСС, что в России "действует презумпция невиновности, а теперь люди, СМИ, которые признаны иноагентами, должны идти в суд и доказывать, что они никакие не иностранные агенты". Нечаев считает, что, в частности, по физическим лицам "масштаб правоприменения вышел из разумных берегов".

Реакция депутатов Госдумы последовала после принятого 15 октября решения Минюста внести в реестр СМИ-"иноагентов" издания "Росбалт" и Republic.

Эсэры намерены подготовить законопроект

Позднее Миронов заявил, что их фракция намерена обсудить "варианты корректировки законодательства с экспертным сообществом" и подготовит "конкретные законодательные предложения на этот счёт".

В интервью онлайн-порталу "Медуза" глава справедливороссов отметил, что "в законе необходимо уточнить понятие политической деятельности, которое сейчас трактуется максимально широко". "Думаю, что в целом принятие решения о статусе иноагента нужно переводить в судебную плоскость", - подчеркнул Миронов.

Почти девять десятков "иноагентов"

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

В настоящий момент в "Реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", который ведет Минюст России содержатся данные на 88 юридических и физических лиц.

14 сентября более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену закона об "иноагентах", которая уже собрала более 180 тыс. подписей. Российские власти уже заявили, что закон можно уточнить, но не отменить.

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