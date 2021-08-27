Главреды СМИ предложили Путину поправки к закону об "иноагентах"

Редакторы российских независимых средств массовой информации обратились к президенту РФ Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции России Константину Чуйченко с требованием отказаться от действующего списка "иностранных агентов", а также внести поправки в законодательство об "иноагентах". Полный список из 12 предлагаемых изменений привел в среду, 1 сентября, телеканал "Дождь".

По предложению подписавших обращение - включение СМИ в соответствующий перечень по представлению Минюста должно происходить "исключительно в судебном порядке". Должна быть предусмотрена процедура предупреждения, предваряющая внесение в такой список.

Главные редакторы уверены, что в законодательстве необходимо четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма".

Минюст призвали доказывать обвинения в суде

Кроме того, подписанты призвали Минюст в рамках судебного разбирательства определять, в чьих интересах осуществляется деятельность СМИ-"иноагента", а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и "политической деятельностью" в интересах конкретного правительства или организации.

Должна быть установлена "минимально допустимая доля иностранного финансирования СМИ на уровне в 30%", уверены подписанты. Они считают, что отчетность для фигурантов перечня следует упростить.

"Необходимо предусмотреть выход из списка СМИ-"иноагентов"

Кроме того, по мнению авторов обращения, властям необходимо законодательно предусмотреть порядок и сроки выхода СМИ из перечня при соблюдении конкретных условий.

Бессрочный статус "иноагента" следует отменить, а Минюст должен ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию "иностранного агента", говорится в обращении.

О статусе "иноагентов"-физлиц

Несколько пунктов документа касаются статуса журналистов, которых признают "иноагентами"-физлицами. Так, сотрудники СМИ-"иноагентов" не должны попадать в перечень физлиц, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на "двойное наказание", подчеркивают авторы обращения. Кроме того, "иноагенты"-физлица не должны маркировать все свои публичные сообщения, а только те, которые размещены в СМИ, говорится в поправках.

Из-под действия закона предлагается вывести рекламные доходы СМИ, а также профессиональные премии журналистов и редакций. Минюст призывают использовать единый подход ко всем СМИ, вне зависимости от типа издания, а со СМИ - снять ответственность за распространение информации "иноагента" за исключением перепечатки материала целиком.

Обращение подписали Венедиктов, Муратов, Дзядко

Подписи под обращением поставили 22 сотрудника российских независимых средств массовой информации. В их числе - главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, занимающий аналогичный пост на телеканале "Дождь" Тихон Дзядко. Документ поддержали также издатель Znak.com Аксана Панова, главред издания "Кавказский Узел" Григорий Шведов и другие.

За четыре месяца список "иноагентов" расширялся пять раз

Министерство юстиции РФ 21 августа включило в список СМИ - "иностранных агентов" телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также еще семь журналистов. Это - уже пятое расширение списка "иноагентов" за последние четыре месяца.

В ответ на действия властей 22 августа журналисты провели возле здания ФСБ на Лубянке серию одиночных пикетов против признания СМИ "иностранными агентами". Полиция задержала 12 человек. Почти все задержанные были отпущены после составления протоколов о нарушении правил проведения митинга.

Мэрия Москвы отказала журналистам в разрешении на митинг протеста против закона об "иноагентах", который они планировали провести на Пушкинской площади 4 сентября. Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отклонил заявку профсоюза журналистов, сославшись на запрет на проведение публичных мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Профсоюз журналистов намерен 2 сентября организовать встречу коллег-журналистов, руководителей СМИ и юристов, чтобы "обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях".

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