 Минюст РФ признал ″иноагентом″ организацию, помогающую жертвам домашнего насилия | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2022

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Россия

Минюст РФ признал "иноагентом" организацию, помогающую жертвам домашнего насилия

В реестр иноагентов внесли томскую организацию "Женский голос", занимающуюся правовой и социально-психологической помощью женщинам.

Табличка с надписью Министерство юстиции России

Министерство юстиции России.

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", томскую общественную организацию "Женский голос", говорится на сайтеведомства в пятницу, 27 мая.

Созданная в 2009 году организациязанимается правовой и социально-психологической помощью женщинам Томской области, а также решением проблем, связанных с семьей, материнством и детством, говорится на ее сайте. С 2020 года "Женский голос" предоставляет в своем приюте временное убежище пострадавшим от домашнего насилия. Организация также ведет просветительские проекты, направленные на профилактику домашнего насилия, продвижение идей гендерного равенства и поддержку семейных ценностей.

Российский Минюст ведет четыре списка иноагентов: для НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций. Всего в России иноагентами признаны более 250 организаций и людей. По закону, они обязаны регулярно сдавать отчетность о своих тратах и сопровождать все публикации пометками о статусе "иноагента". В противном случае им грозит административная и уголовная ответственность. 

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

Контекст

Екатерина Шульман о статусе "иноагента" в России и последствиях войны

Политолог Екатерина Шульман в интервью DW рассказала о логике признания россиян "иноагентами", отношении людей к войне, расколе элит и трансформации режима Путина из авторитарного в тоталитарный.  

Знак отличия: "иностранный агент"

Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.  

В России хотят признавать "иноагентами" без иностранного финансирования

Госдума разработала законопроект, позволяющий признавать "иноагентами" без иностранного финансирования. Для признания "иноагентом" будет достаточно находиться под "воздействием" иностранного источника.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа для правозащитников: ликвидация "Мемориала" вызвала шок на Западе. DW Новости (28.12.21)  

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