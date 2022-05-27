Минюст РФ признал "иноагентом" организацию, помогающую жертвам домашнего насилия

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В реестр иноагентов внесли томскую организацию "Женский голос", занимающуюся правовой и социально-психологической помощью женщинам.
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", томскую общественную организацию "Женский голос", говорится на сайтеведомства в пятницу, 27 мая.
Созданная в 2009 году организациязанимается правовой и социально-психологической помощью женщинам Томской области, а также решением проблем, связанных с семьей, материнством и детством, говорится на ее сайте. С 2020 года "Женский голос" предоставляет в своем приюте временное убежище пострадавшим от домашнего насилия. Организация также ведет просветительские проекты, направленные на профилактику домашнего насилия, продвижение идей гендерного равенства и поддержку семейных ценностей.
Российский Минюст ведет четыре списка иноагентов: для НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций. Всего в России иноагентами признаны более 250 организаций и людей. По закону, они обязаны регулярно сдавать отчетность о своих тратах и сопровождать все публикации пометками о статусе "иноагента". В противном случае им грозит административная и уголовная ответственность.
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Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.