Минюст РФ признал "иноагентом" организацию, помогающую жертвам домашнего насилия

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", томскую общественную организацию "Женский голос", говорится на сайтеведомства в пятницу, 27 мая.

Созданная в 2009 году организациязанимается правовой и социально-психологической помощью женщинам Томской области, а также решением проблем, связанных с семьей, материнством и детством, говорится на ее сайте. С 2020 года "Женский голос" предоставляет в своем приюте временное убежище пострадавшим от домашнего насилия. Организация также ведет просветительские проекты, направленные на профилактику домашнего насилия, продвижение идей гендерного равенства и поддержку семейных ценностей.

Российский Минюст ведет четыре списка иноагентов: для НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций. Всего в России иноагентами признаны более 250 организаций и людей. По закону, они обязаны регулярно сдавать отчетность о своих тратах и сопровождать все публикации пометками о статусе "иноагента". В противном случае им грозит административная и уголовная ответственность.

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