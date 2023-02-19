Более ста адвокатов выступили в поддержку Михаила Беньяша

Десятки российских адвокатов подписали петицию в поддержку своего коллеги Михаила Беньяша, признанного "иноагентом" и лишенного адвокатского статуса по требованию Минюста.

Десятки российских адвокатов подписали открытое обращение к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с требованием прекратить преследования Михаила Беньяша, которого лишили адвокатского статуса по требованию Минюста России. По состоянию на воскресенье, 19 февраля, свои подписи под документом поставили 119 человек.

"Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Михаил Беньяш всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо", - говорится в тексте обращения.

Авторы потребовали "прекратить преследование" Беньяша и "нарушение его профессиональных прав", а также "прекратить использование Кодекса профессиональной этики адвоката как репрессивного инструмента, направленного на борьбу с неугодными адвокатами".

Преследование Михаила Беньяша

В 2018 году Беньяш стал обвиняемым по уголовному делу о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейских. Авторы письма называют дело "сфальсифицированным" и подчеркивают, что избит тогда был сам Беньяш.

Михаил Беньяш в суде (сентябрь 2018 года) Фото: Amnestiy International/privat

Беньяша 10 сентября 2018-го задержали в Краснодаре, куда он прибыл с целью выступать защитником по делу задержанных на протестах против повышения пенсионного возраста. Тогда обращение в поддержку Беньяша подписали более 350 адвокатов, в результате чего мужчину отпустили из следственного изолятора, изменив меру пресечения.

Признание "иноагентом" и лишение адвокатского статуса

В марте 2022 года в квартире Беньяша был проведен обыск без решения суда и без присутствия представителя палаты. Основанием стало уголовное дело в отношении неустановленных лиц о якобы минировании колледжа. В октябре Беньяша внесли в реестр "иностранных агентов". В феврале 2023 года он был обвинен в дискредитации российской армии из-за публикаций в мессенджере Telegram с фразой "Нет войне" и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Совет адвокатской палаты Краснодарского края 17 февраля лишил Беньяша адвокатского статуса на три года по представлению министерства юстиции России. Совет решил, что адвокат нарушил профессиональные этические нормы, разместив в Telegram посты с резкими высказываниями в адрес Минюста и критикой несменяемости власти в России.

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