Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов"

Организациям запрещается рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах.

В среду, 28 февраля, Госдума закон о запрете рекламы для "иноагентов". Согласно нему, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.

В связи с принятием закона крупные рекламные агентства намерены включать в договоры с клиентами пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если тех объявят "иноагентами". Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера, "иноагентом".

Проект "Скажи Гордеевой" приостановил работу из-за нового закона

В этот же день проект "Скажи Гордеевой" с интервью русскоязычных деятелей заявил о приостановке своей работы. Об этом объявила его ведущая Катерина Гордеева. По словам журналистки, признанной "иноагентом" в 2022 году, проект существовал на средства от рекламных интеграций.

Сейчас в России 570 физических лиц, СМИ, НКО и движений признаны "иностранными агентами". Критерии включения в реестр "иноагентов" очень расплывчаты. Этот статус обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы. "Иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

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