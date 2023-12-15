"Голос" объявили "иноагентом" из-за подставного перевода

Российские власти внесли "Голос" в реестр "иноагентов" в 2021 году из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении, пишет издание "Верстка".

Чтобы признать российское движение в защиту избирателей "Голос""иноагентом", ему намеренно перевели небольшую сумму из-за рубежа. Об этом сообщило в пятницу,15 декабря, издание "Верстка" со ссылкой на источник, близкий к министерству юстиции России.

"Голос" внесли в реестр "иноагентов" перед выборами в 2021 году из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении. По словам собеседника "Верстки", перевод был сделан провокативно, чтобы дать повод для репрессивных мер. Небольшие денежные переводы от иностранцев фигурировали и в делах других "иноагентов". Ряд активистов "Голоса" были внесены в реестр из-за перевода 200 рублей от таджикского строителя, а также 171 рубля от марроканского студента. Подобные примеры можно продолжить, пишет "Верстка".

Принципы включения в списки "иноагентов"

Собеседник издания рассказал, что раньше в список "иноагентов" вносили по двум показателям: "раздражитель для власти" и иностранное финансирование. Если реального финансирования найти не удавалось, потенциальному "агенту" могли отправить деньги из-за рубежа от подставного человека.

С декабря 2022 года российские власти могут признавать "иноагентом" любого, кто находится "под иностранным влиянием". С тех пор основным фактором для включения в реестр стало, по словам другого собеседника "Верстки", тоже связанного с Минюстом РФ, раздражение представителей власти.

"Иноагентов" ограничивают в правах

Сейчас в списке "иностранных агентов" числятся около 550 физических лиц, СМИ, неправительственных организаций и движений. "Иноагентам" предписано ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки им грозят штрафы и другие наказания вплоть до лишения свободы.

С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избиркомов.

Смотрите также: