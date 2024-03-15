Минюст РФ объявил "иноагентом" режиссера Романа Либерова

В реестр "иностранных агентов" Минюста РФ добавили еще семь человек. Двух человек из списка исключили.

Министерство юстиции РФ в пятницу, 15 марта, обновило реестр "иностранных агентов", добавив в него еще семь человек.

"Иноагентами" объявлены режиссер Роман Либеров, экономист Игорь Липсиц, журналистка Марианна Беленькая, депутат из Новосибирска Светлана Каверзина, актер Семен Трескунов, главный редактор издания "Довод" Кирилл Ишутин, а также бывший майор полиции Олег Кашинцев, заочно приговоренный к восьми годам колонии по делу о "фейках".

Вместе с тем из реестра "иноагентов" исключили бывшего главреда "Орловских новостей" Дениса Константинова и блогера Николая Соболева. По мнению Минюста РФ, они утратили "признаки иностранного агента".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

Кроме того, несколько дней назад президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Новый закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

Смотрите также: