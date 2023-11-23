iStories: Сергей Миронов удочерил девочку из Херсона

Глава "Справедливой России" и его жена поменяли имя и место рождения 10-месячной Маргариты Прокопенко из Херсонского дома ребенка.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его супруга Инна Варламова в 2022 году вывезли из Херсона 10-месячную Маргариту Прокопенко и удочерили ее в РФ. Об этом в четверг, 23 ноября, пишет онлайн-издание "Важные истории" на основании расследования, проведенного им совместно со студией документальных фильмов Top Hat/Hayloft Productios.

Как выяснили журналисты, в августе 2022 года Варламова и первая заместительница Миронова в Госдуме Яна Лантратова посетили Херсонскую областную детскую больницу. Там Варламова познакомилась с проходящей лечение от бронхита Маргаритой Прокопенко и другим ребенком - двухлетним Ильей Ващенко.

Обоих детей женщины забрали в Москву для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации". В ноябре 2022 года в Подольском городском суде Московской области было рассмотрено дело об усыновлении Маргариты. Заинтересованным лицом по нему проходила Инна Варламова, а заявителем было управление подмосковного Минсоцразвития №16. Ранее оно запрашивало информацию о Маргарите и Илье из Херсонского дома ребенка.

Удочерение Маргариты Прокопенко

Как пишут "Важные истории" со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, спустя месяц после решения суда, в декабре 2022 года, Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили украинскую девочку, поменяв ее личные данные: дав ей имя Марина Сергеевна Миронова и указав в качестве места рождения Подольск.

Знакомый с ситуацией Маргариты и Ильи источник сообщил журналистам, что биологическая мать Маргариты лишена родительских прав, а отец умер, однако у нее есть другие родственники. Судьба Ильи Ващенко до конца неизвестна. Выяснить удалось лишь, что спустя год после отправки его из Херсона в Россию, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении. Из этого документа следует, что Илья находится в Московской области.

Возможное наказание за усыновление депортированных детей

Журналисты называют произошедшее с украинскими детьми "похищением". "Усыновление депортированных украинских детей в России - это преступление с точки зрения международного права", - приводит издание оценку юриста Марии Чащиловой.

По ее словам, юридические последствия для усыновителей предсказать сложно, однако не исключено, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) может выписать ордер на их арест. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей в Россию.

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