 Израиль начал массовую вакцинацию детей от коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.11.2021

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Мир

Израиль начал массовую вакцинацию детей от коронавируса

Прививку от коронавируса смогут получить в Израиле до 1 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правительство страны подчеркивает безопасность прививок и призывает родителей не препятствовать вакцинации.

Прививка ребенка

Власти Израиля приступили к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса. Прививочная кампания официально началась во вторник, 23 ноября, но еще накануне в некоторых районах страны дети имели возможность привиться вакциной BioNTech/Pfizer. Уполномоченный по борьбе с коронавирусом Салман Сарка назвал старт кампании "праздником для детей и родителей, которые теперь могут защитить своих детей".

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее призвал родителей не препятствовать вакцинации их детей, подчеркнув, что прививка безопасна и эффективна. Напомнив о нынешней волне заражений в Европе, Беннет отметил, что рост репродуктивного фактора наблюдается и в Израиле. Этот фактор показывает, скольких людей в среднем заражает один человек, что позволяет установить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Треть взрослой дозы

По сообщениям израильских СМИ, прививку от коронавируса в Израиле могут получить до 1 млн детей от пяти до 11 лет. Дети получают треть взрослой дозы. По данным изготовителя, в этой возрастной группе эффективность вакцины BioNTech/Pfizer достигает 91 процента.

В Израиле количество заражений коронавирусом снижается уже два месяца. Накануне министерство здравоохранения страны зарегистрировало 454 новых случая. В сентябре в некоторые дни суточное количество заражений превышало 11 тысяч. Эксперты, однако, предупреждают об угрозе нового всплеска инфекции.

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    Автор: Андрей Гурков


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