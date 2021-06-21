 Куда поехать в отпуск белорусам в условиях авиаблокады | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Куда поехать в отпуск белорусам в условиях авиаблокады

Авиабилеты для туристов из Беларуси стали дороже, а Стамбул превратился в важнейший хаб для полетов в отпуск к морю. Перспективы отдыха в Крыму пока неясны.

Зонтик на пляже

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Беларусь оказалась в авиаблокаде, наземную же границу с ЕС и Украиной белорусские власти фактически закрыли еще полгода назад. Тем не менее несмотря на сложившуюся ситуацию у многих белорусов остался запрос на летний отпуск на море. DW - об особенностях туризма в условиях почти полной изоляции страны.

Потери турбизнеса в Беларуси оценить сложно

Эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик отмечает, что пока реальные потери белорусского турбизнеса, связанные с закрытием авиасообщения с ЕС и Украиной, оценить сложно - и белорусские компании продолжают активно работать, предлагая клиентам альтернативы. "Безусловно, с учетом общей ситуации в турбизнесе, связанной с пандемией, временная невозможность осуществлять рейсы на популярные направления заставляет турбизнес переформатировать работу. Туроператоры заняты перебронированием - "пересаживают" клиентов с закрытых направлений на открытые", - комментирует собеседница DW.

"Прошлый год с пандемией ковида нас не только выбил из равновесия, но и заставил быстро мобилизоваться. - подтверждает владелица туристической компании Юлия. - Сегодня у нас тоже нет времени размышлять, как относиться к сложившейся ситуации, надо выпутываться, предлагать людям другие направления. Хотя положение непростое".

Лилия Кобзик

Лилия Кобзик

Границы оказались закрытыми в одночасье, поэтому турфирмам и "Белавиа" пришлось оперативно вывозить белорусских туристов с тех направлений, которые оказались недоступными из-за закрытия воздушного пространства ЕС и Украины. Лилия Кобзик говорит, что были организованы эвакуационные рейсы из Албании, Черногории, Туниса.

Сложнее оказалась ситуация с Кипром, куда "Белавиа" не может долететь. Оттуда туристов забирают рейсами других авиакомпаний до Киева, далее на автобусе отправляют в Беларусь - либо используют перелеты через Стамбул.

Аэропорт Стамбула стал для белорусов хабом на пути в Европу

Несмотря на возникшие сложности многие белорусы хотят провести летний отпуск на море. Сегодня наиболее востребованные направления - Турция, Грузия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Маршруты чартеров из Беларуси в Турцию и Египет были скорректированы, поскольку проходили через Украину, теперь для "Белавиа" воздушное пространство этой страны закрыто, приходится летать в "обход" - через Россию. Путь стал длиннее, соответственно, выросла цена авиабилета, что сказалось на общей стоимости тура. По словам эксперта, она повысилась на 40 евро на одного человека в Турцию, в Египет - на 45 долларов.

После принудительной посадки Ryanair в Минске Беларусь оказалась в авиаблокаде

После принудительной посадки Ryanair в Минске Беларусь оказалась в авиаблокаде

Есть возможность отправиться на отдых в Грецию и Черногорию - с пересадкой в Стамбуле. "Аэропорт Стамбула стал своеобразным хабом для белорусов, желающих добраться в Европу. Но этот вариант - не для массового туризма, поскольку это достаточно дорого и, с учетом пересадок, длительно", - отмечает Лилия Кобзик. Она также говорит, что на волне спроса "Белавиа" добавила регулярные рейсы в Батуми и Тбилиси. "Турецкие авиалинии", а также "Белавиа" увеличили и количество рейсов в Стамбул. Растет чартерная перевозка на курорты Турции, к примеру, из Минска ежедневно вылетает по четыре рейса в Анталью.

Рынок автобусных туров в Европу затих

Лилия Кобзик констатирует, что в прошлом году пандемия подкосила рынок автобусных туров по Европе, на которых специализировались некоторые белорусские компании. Пока такие поездки "на паузе". Также недоступны для белорусов путешествия в Европу на собственном автомобиле, невозможен отдых на популярных курортах Паланга и Юрмала.

"Очевидно, растет спрос и на отдых в самой Беларуси, который турбизнес стремится максимально удовлетворять. Это отдых в санаториях и на агроусадьбах, активный отдых на озерах с размещением в гостиницах (их в Беларуси в последние годы прибавилось), различные экскурсионные программы", - добавляет эксперт.

Полетят ли белорусы в Крым?

1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. "Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - отметил Лукашенко.

Автобусные туры из Беларуси в Крым через территорию России в интернете найти легко, а вот точной информации об открытии авиасообщения с полуостровом пока нет.

"Что касается того, готовы ли белорусские операторы взять туры в Крым, наверное, лучше говорить с теми компаниями, которые ориентированы на это направление. Кто-то, насколько мне известно, уже пытается его презентовать, кто-то не будет брать это направление", - комментирует владелица туристической компании Юлия и добавляет, что ее фирма не имеет к этому отношения.

Смотрите также:

  • Самолеты облетают Беларусь - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

    После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

  • Путин держит на поводке пса Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича

    Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.

  • Лукашенко и Путин - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало

    В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.

  • Worüber sprachen Putin und Lukaschenko bei ihrem Treffen in Sotschi.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин и Лукашенко в Clubhouse? Ну почти!

    Совместное катание на лыжах в Сочи, похоже, главный публичный итог встречи президента России Путина и белорусского правителя Лукашенко. Что не увидели телезрители, узнал Сергей Елкин.

  • Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке. Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке

    Правитель Беларуси в речи с трибуны Всебелорусского народного собрания назвал протесты в стране "мятежом по принципу блицкрига". У Лукашенко в глазах пестрит, считает Сергей Елкин.

  • Трам стоит с плакатом в руках На самом деле победил я, а сзади Лукашенко говорит, что он

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Тихановская, Лукашенко и Путин как Кролик, Виннипух и Пятачок

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко между Путиным и Тихановской

    Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Лукашенко, из ноздрей которого свисают резиновые дубинки

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

    Жесткое подавление мирных протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов президента - единственный ответ, который знает Александр Лукашенко. Сергей Елкин предупреждает его о метаморфозах.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:46

Парк развлечений Путина. Саммит "Бла-бла-бла". Случилось в мире – "Заповедник", выпуск 174, 13.06.21

Аудио- и видеофайлы по теме

"Лукашенко потерял чувство реальности": эксперты о санкциях ЕС против Минска  

Воздушное пиратство Лукашенко: каким будет ответ Запада (24.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Четыре сценария для Беларуси: с Лукашенко, с Россией или без них  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  

США, Великобритания и Канада вслед за ЕС расширили санкции против Минска  