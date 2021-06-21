Куда поехать в отпуск белорусам в условиях авиаблокады

Эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик отмечает, что пока реальные потери белорусского турбизнеса, связанные с закрытием авиасообщения с ЕС и Украиной, оценить сложно - и белорусские компании продолжают активно работать, предлагая клиентам альтернативы. "Безусловно, с учетом общей ситуации в турбизнесе, связанной с пандемией, временная невозможность осуществлять рейсы на популярные направления заставляет турбизнес переформатировать работу. Туроператоры заняты перебронированием - "пересаживают" клиентов с закрытых направлений на открытые", - комментирует собеседница DW.
"Прошлый год с пандемией ковида нас не только выбил из равновесия, но и заставил быстро мобилизоваться. - подтверждает владелица туристической компании Юлия. - Сегодня у нас тоже нет времени размышлять, как относиться к сложившейся ситуации, надо выпутываться, предлагать людям другие направления. Хотя положение непростое".
Лилия Кобзик
Границы оказались закрытыми в одночасье, поэтому турфирмам и "Белавиа" пришлось оперативно вывозить белорусских туристов с тех направлений, которые оказались недоступными из-за закрытия воздушного пространства ЕС и Украины. Лилия Кобзик говорит, что были организованы эвакуационные рейсы из Албании, Черногории, Туниса.
Сложнее оказалась ситуация с Кипром, куда "Белавиа" не может долететь. Оттуда туристов забирают рейсами других авиакомпаний до Киева, далее на автобусе отправляют в Беларусь - либо используют перелеты через Стамбул.
Аэропорт Стамбула стал для белорусов хабом на пути в Европу
Несмотря на возникшие сложности многие белорусы хотят провести летний отпуск на море. Сегодня наиболее востребованные направления - Турция, Грузия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Маршруты чартеров из Беларуси в Турцию и Египет были скорректированы, поскольку проходили через Украину, теперь для "Белавиа" воздушное пространство этой страны закрыто, приходится летать в "обход" - через Россию. Путь стал длиннее, соответственно, выросла цена авиабилета, что сказалось на общей стоимости тура. По словам эксперта, она повысилась на 40 евро на одного человека в Турцию, в Египет - на 45 долларов.
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Есть возможность отправиться на отдых в Грецию и Черногорию - с пересадкой в Стамбуле. "Аэропорт Стамбула стал своеобразным хабом для белорусов, желающих добраться в Европу. Но этот вариант - не для массового туризма, поскольку это достаточно дорого и, с учетом пересадок, длительно", - отмечает Лилия Кобзик. Она также говорит, что на волне спроса "Белавиа" добавила регулярные рейсы в Батуми и Тбилиси. "Турецкие авиалинии", а также "Белавиа" увеличили и количество рейсов в Стамбул. Растет чартерная перевозка на курорты Турции, к примеру, из Минска ежедневно вылетает по четыре рейса в Анталью.
Рынок автобусных туров в Европу затих
Лилия Кобзик констатирует, что в прошлом году пандемия подкосила рынок автобусных туров по Европе, на которых специализировались некоторые белорусские компании. Пока такие поездки "на паузе". Также недоступны для белорусов путешествия в Европу на собственном автомобиле, невозможен отдых на популярных курортах Паланга и Юрмала.
"Очевидно, растет спрос и на отдых в самой Беларуси, который турбизнес стремится максимально удовлетворять. Это отдых в санаториях и на агроусадьбах, активный отдых на озерах с размещением в гостиницах (их в Беларуси в последние годы прибавилось), различные экскурсионные программы", - добавляет эксперт.
Полетят ли белорусы в Крым?
1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. "Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - отметил Лукашенко.
Автобусные туры из Беларуси в Крым через территорию России в интернете найти легко, а вот точной информации об открытии авиасообщения с полуостровом пока нет.
"Что касается того, готовы ли белорусские операторы взять туры в Крым, наверное, лучше говорить с теми компаниями, которые ориентированы на это направление. Кто-то, насколько мне известно, уже пытается его презентовать, кто-то не будет брать это направление", - комментирует владелица туристической компании Юлия и добавляет, что ее фирма не имеет к этому отношения.
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Автор: Владимир Дорохов
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