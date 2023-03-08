Оппозиция в Грузии призвала к новой акции протеста

Грузинская оппозиция выступает против закона об "иноагентах", принятого в первом чтении парламентом. Накануне прошла многотысячная акция протеста в Тбилиси, переросшая в столкновения с полицией.

Оппозиция в Грузии анонсировала новую акцию протеста против принятия закона об "иноагентах". Митинг состоится во второй половине дня в среду, 8 марта, перед зданием парламента в Тбилиси, заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе.

Он обвинил спецназ и полицию в применении непропрциональных силовых мер против мирных протестующих, вышедших в центр грузинской столицы накануне. "Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера", - указал он. Вашадзе выразил уверенность, что "мировое сообщество обязательно осудит за разгон мирной акции действующие грузинские власти".

По данным "Интерфакса", в центре Тбилиси до позднего вечера продолжалось противостояние сторонников оппозиции и силовиков. Площадь перед зданием грузинского парламента полностью контролируют полицейские и спецназ, а на проспекте Руставели несколько десятков протестующих стоят перед полицейским кордоном, а близко подходящих к полицейским задерживали, передает агентство.

Протесты начались после принятия в первом чтении закона об "иноагентах"

Массовые протесты в Тбилисиначались 7 марта после принятия парламентом в первом чтении закона об "иностранных агентах". Лидеры оппозиции призвали своих сторонников выходить на улицы, на площади перед парламентом собралось несколько тысяч человев. В ходе акции произошли столкновения протестующих с полицией. На проспекте Руставели протестующие бросили в полицейских "коктейль Молотова". Огонь потушили водометами.

МВД Грузии распространило заявление, в котором утверждает, что акция протеста приняла насильственный характер. Ее участники, по данным ведомства, пытались заблокировать один из входов в парламент и применяли "насилие в отношении сотрудников министерства". "Если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства", - цитирует документ издание "Грузия Online".

Спорный законопроект об "иноагентах" в Грузии

Ранее в тот же день большинство депутатов парламента поддержало в первом чтении один из законопроектов о регистрации "иностранных агентов" - "О прозрачности иностранного влияния", которым неправительственные организации и часть СМИ объявляются "агентами иностранного влияния". Изначально планировалось, что этот законопроект будет рассматриваться 9 марта, однако неожиданно он был внесен в сегодняшнюю повестку. По данным издания "Новости-Грузия", обсуждение началось при отсутствии большей части представителей оппозиции.

Спорные законопроекты внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", появившееся вскоре после начала вторжения РФ в Украину и обозначившее одной из своих целей противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну". Законопроекты поддержала правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте абсолютное большинство мест. Авторы законопроектов предлагают включать в реестр "иностранных агентов" НПО и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

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