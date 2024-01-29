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Премьер-министр Грузии Гарибашвили объявил о своей отставке

Евгений Жуков
29 января 2024 г.

По данным СМИ, ушедший в отставку с поста премьера Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обменяются должностями.

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Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (фото из архива)Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит в отставку со своего поста. Об этом он объявил на брифинге в администрации правительства страны в понедельник, 29 января. "Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - приводит слова Гарибашвили "Грузия Online".

Парламент должен утвердить новый кабмин в течение двух недель

Издание отмечает, что кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности и после отставки премьера вплоть до назначения нового. В течение двух недель парламент должен утвердить новое правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры, выдвинутым правящей партией "Грузинская мечта".

По данным грузинских СМИ, после своей отставки с должности премьера Ираклий Гарибашвили станет председателем "Грузинской мечты", а ее нынешний председатель Ираклий Кобахидзе должен возглавить кабмин.

В октябре 2024 года в Грузии должны состояться парламентские выборы.

Ираклий Гарибашвили находился на посту премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. До этого он уже возглавлял правительство в 2013-2015 годах.

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