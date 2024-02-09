Ираклий Кобахидзе назначен на пост премьер-министра Грузии

Президент Грузии Зурабишвили подписала указ о назначении экс-лидера партии "Грузинская мечта" на пост главы кабмина. Ранее Кобахидзе выступил против вовлечения Грузии в войну России против Украины.

Ираклий Кобахидзе назначен в должности премьер-министра Грузии вечером в четверг, 8 февраля. Соответствующий указ подписала президент страны Саломе Зурабишвили. Ранее 84 парламентария проголосовали в Тбилиси за новый состав кабинета министров во главе с бывшим председателем партии "Грузинская мечта", против выступили 10 депутатов.

Как отмечают эксперты, Кобахидзе политически близок к своему предшественнику на посту главы правительства, Ираклию Гарибашвили. Оба политика придерживаются осторожно-выжидательной позиции в вопросе вступления страны в Евросоюз и НАТО. Критики обвиняют нового грузинского премьера в желании сблизить страну с Россией. В свою очередь, Кобахидзе обвиняет Киев, европейские страны и США в желании вовлечь Грузию в войну России против Украины.

В то же время Кобахидзе заверил депутатов парламента Грузии, что вступление в ЕС и НАТО является приоритетом для его правительства. Кроме того, он заявил даже о своем намерении восстановить территориальную целостность Грузии. Непризнанные республики Абхазия и Южная Осетия находятся под контролем пророссийских сепаратистов с начала 1990-х годов, отмечает агентство AFP.

Рокировки в грузинских властях

В декабре 2023 года главы государств и правительств ЕС наделили Грузию статусом кандидата на вступление в Евросоюз. В качестве предварительного условия для вступления ЕС требует от Тбилиси реформ избирательного законодательства и судебной системы, в том числе обуздания коррупции в стране.

Предыдущий глава правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили, подал в отставку в конце января. Это позволило ему стать главой партии "Грузинская мечта" и принимать участие в парламентских выборах в октябре. Примечательно, что эта отставка произошла всего через месяц после возвращения в политику влиятельного олигарха и доверенного лица Гарибашвили Бидзины Иванишвили, почетного главы партии "Грузинская мечта", который вел активный бизнес в России и которого подозревают в тесных связях с Кремлем.

45-летний юрист Ираклий Кобахидзе, как отмечает агентство dpa, в том числе учился в Дюссельдорфе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 февраля, обвиняя Иванишвили в росте коррупции в стране, спросила у Кобахидзе: "Как вы собираетесь укоренить европейские ценности в нашем обществе? Как вы планируете выполнить рекомендации ЕС до следующих выборов?" Она напомнила, что именно он, являясь спикером парламента Грузии, допустил в 2019 году выступление в высшем грузинском законодательном органе депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

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