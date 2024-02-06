В Грузии обвинили Украину в попытке открыть "второй фронт"

В Киеве "все еще хотят открытия второго фронта" в Грузии, заявил будущий грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. В посольстве Украины в Грузии призвали Тбилиси воздержаться от "политизации" вопроса.

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, 6 февраля, что Украина "пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны". Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что перехватила взрывчатку, которую, по данным ведомства, перевозили через страну из Одессы в Воронеж.

По словам Кобахидзе, инцидент "подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства - что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране".

В свою очередь, в посольстве Украины в Грузии заявили , что Киев проверяет информацию о взрывчатке и призвали Тбилиси воздержаться от "политизации" вопроса. В диппредставительстве также подчеркнули, что готовы к сотрудничеству с грузинскими правоохранителями.

Кобахидзе уже обвинял Украину в попытках "открыть второй фронт"

Ираклий Кобахидзе, скорее всего, станет следующим премьер-министром Грузии - его кандидатуру должен утвердить парламент, где большинство у партии "Грузинская мечта", пост председателя которой Кобахидзе занимал до этого. Его кандидатуру на должность главы правительства предложил создатель и почетный глава "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили, который имеет большое влияние на политику Грузиии которого обвиняют в тесных связях с Россией.

Ранее Кобахидзе уже обвинял Украину в попытках "открыть второй фронт" против России. По словам политика, к этому Грузию призывали глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Грузинская спецслужба перехватила взрывчатку

Грузинская спецслужба 5 февраля сообщила, что задержала на границе с РФ автомобиль, перевозивший взрывчатку и взрывные устройства, способные нанести большой ущерб людям и инфраструктуре. По данным ведомства, груз был доставлен в Грузию 19 января из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Далее его, по информации СГБ Грузии, планировалось доставить через КПП Дарьял на территорию РФ - в Воронеж, однако позже решение по требованию заказчика изменилось и один из контейнеров попытались вывезти в РФ, а второй оставили в Тбилиси. Машина с первым контейнером была задержана в момент пересечения границы с Россией на грузинской стороне, отмечается далее.

СГБ также сообщила, что к перемещению груза через территорию Грузии причастны "семь человек из Грузии, трое из Украины и двое из Армении". Организатором перевозки выступал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, баллотировавшийся в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа", указывается в заявлении.

Между тем в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) по Одесской области телеканалу "Громадське" сообщили, что не располагают информацией о данном деле.

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