Грузия перехватила взрывчатку, перевозимую из Одессы в РФ

Грузинская спецслужба сообщила, что задержала на границе с РФ автомобиль, перевозивший врывчатку и взывные устройства, способные нанести большой ущерб людям и инфраструктуре.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила об изъятии нескольких взрывных устройств и крупной партии взрывчатки, которую перевозили из Украины в Россию. Операция проведена контртеррористическим центром СГБ, сообщило ведомство на брифинге в понедельник, 5 февраля.

В результате обыска транспортного средства изъяты два аккумулятора для электромобилей, которые использовались в качестве контейнеров для перевозки взрывчатых веществ и устройств, передает грузинский Первый канал со ссылкой на заявление СГБ. "Оба аккумулятора содержали в общей сложности шесть специальных взрывных устройств. Из указанных контейнеров специальной группой по разминированию были изъяты взрывные устройства и вещества, которые направлены в экспертно-криминалистический департамент МВД на экспертизу", - отмечается далее.

Шесть взрывных устройств, способных привести к масштабным разрушениям и жертвам

По этим данным, обнаруженные взрывные устройства содержат пластичное взрывчатое вещество С-4 военного назначения общим весом 14 кг. Контейнеры также содержали 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. "Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было установлено", - сообщила грузинская спецслужба.

Ее эксперты установили, что все шесть взрывных устройств "изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения" и способны нанести значительный ущерб инфраструктуре и привести к масштабным жертвам, а заряд использованного вещества "гораздо мощнее взрыва заряда тротила".

Груз везли из Одессы через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию в Воронеж

Кроме того, СГБ со ссылкой на проведенное Контртеррористическим центром расследование сообщила, что груз был доставлен в Грузию 19 января из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Далее его планировалось доставить через КПП Дарьял на территорию РФ - в Воронеж. Позже решение по требованию заказчика изменилось и один из контейнеров попытались вывезти в РФ, а второй оставили в Тбилиси. Машина с первым контейнером была задержана в момент пересечения границы с Россией на грузинской стороне, отмечается далее.

Грузинская спецслужба также сообщила, что к перемещению груза через территорию Грузии причастны "семь человек из Грузии, трое из Украины и двое из Армении". Организатором перевозки выступал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, баллотировавшийся в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа", указывается в заявлении.

Между тем в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) по Одесской области телеканалу "Громадське" сообщили, что не располагают информацией о данном деле.

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