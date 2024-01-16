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Воронеж атаковали дроны, введен режим ЧС

Олег Соколенко
16 января 2024 г.

Минобороны РФ заявило, что сбило над Воронежской областью пять украинских беспилотников. Жители Воронежа слышали взрывы. Губернатор сообщил, что в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок. В городе введен режим ЧС.

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Последствия попадания дрона в жилой дом в Воронеже в июне 2023 года (фото из архива)
Последствия попадания дрона в жилой дом в Воронеже в июне 2023 года (фото из архива)Фото: Yevgeny Sudakov/TASS/IMAGO

Минобороны России в ночь на вторник, 16 января, заявило, что сбило над Воронежcкой областью пять украинских беспилотников и перехватило еще три. Местные Telegram-каналы написали, что в разных районах Воронежа были слышны взрывы, а в небе были видны яркие вспышки. По данным Baza, пострадал многоквартирный дом на улице Тепличной.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки сбитого дрона попали в квартиру. В результате девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте, уточнил глава региона. Он добавил, что на балконе квартиры вспыхнул пожар, который быстро потушили. Кроме того, по словам губернатора, еще в нескольких домах выбиты окна.

Мэр города Вадим Кстенин написал в своем Telegram-канале, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации "для оперативности принятия решений". Жильцов дома, в который попали обломки украинского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в школе, добавил градоначальник. Он пообещал, что нанесенный ущерб оценит комиссия.

Падение авиабомбы в Воронежской области

2 января российский военный самолет уронил "авиационный боеприпас" на село Петропавловка в Воронежской области. Это подтвердили в Минобороны РФ. На опубликованных в Telegram-каналах видео были видны поврежденные дома, а местные жители говорили, что было разрушено "пол-улицы". Губернатор Гусев тогда заявил, что от падения боеприпаса никто не пострадал, но повреждения получили как минимум семь домов.

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Сообщение ТАСС

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