Российский самолет уронил боеприпас над Воронежской областью

В результате "аварийного схода" с российского самолета упал авиационный боеприпас, разрушивший улицу в селе Петропавловка.

Российский военный самолет уронил "авиационный боеприпас" на село Петропавловка в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев во вторник, 2 января.

В результате "аварийного схода" снаряда никто не пострадал, но были повреждены как минимум семь домовладений, отчитался губернатор. "В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", - написал Гусев.

В Минобороны России подтвердили, что в 9 утра по местному времени над Петропавловкой произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса", "Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - цитирует ведомство РИА "Новости".

На опубликованных в Telegram-каналах видео с последствиями падения бомбы видны уничтоженные дома, а местные жители говорят, что разрушенной оказалось "пол-улицы".

Падение российских бомб в Белгороде

В апреле 2023 года в центральной части Белгорода взорвалась авиабомба, которую уронил на город российский военный самолет Су-34. В Минобороны России также назвали случившееся "нештатным сходом авиационного боеприпаса". После взрыва на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 метров, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

На следующий день возле места падения бомбы был обнаружен еще один "боеприпас большой мощности". Это также была авиабомба ФАБ-500, которая не разорвалась. Были эвакуированы более 3000 жителей 17 многоэтажек. Снаряд в итоге удалось вывезти из жилой зоны и взорвать за пределами города.

Третью бомбу, упавшую в Белгородской области в апреле, нашли в мае - в селе Головчино в 10 км от украинской границы.

Смотрите также: