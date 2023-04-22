В Белгороде введен режим ЧС после обнаружения боеприпаса

Неподалеку от места падения авиабомбы с СУ-34 в Белгороде обнаружен боеприпас большой мощности. В результате объявлена эвакуация из 17 многоэтажек. Снаряд вывезен в безопасное место.

В связи с обнаружением в Белгороде "боеприпаса большой мощности" на улице Шаландина, неподалеку от места падения авиабомбы с российского СУ-34, введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Задействованы все экстренные службы, также решено провести эвакуацию всех жителей в 200-метровой зоне, которая может подвергаться поражению, заявил руководитель ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов в субботу, 22 апреля. По его словам, эксперты провели оценку боеприпаса и сообщили, что он не взрывоопасен.

Объявлена эвакуация 17 многоэтажек из-за "взрывоопасного предмета"

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что эвакуация затронет более 3000 человек, проживающих в 17 многоквартирных домов на улицах Шаландина и Губкина, а также проспекте Ватутина. Он пообещал, что людей вывезут в пункты временного размещения и обеспечат всем необходимым, а эвакуированные дома будут находиться под охраной полиции. Губернатор также указал, что по адресу Шаландина, 15 произошло "ЧП" - "саперами был найден взрывоопасный предмет", который было решено обезвредить на полигоне.

Позже Гладков сообщил, что снаряд вывезен из жилого сектора, людей возвращают в их дома.

По данным Baza, неразорвавшийся боеприпас при падении попал в многоэтажный дом на улице Шаландина, 15 и снес балконы на трех этажах. Официального подтверждения этой информации не было.

Накануне вечером белгородский журналист Никита Парменов рассказал, что на город "упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба", которая не разорвалась. По его сведениям, это произошло в квартале от места падения первой бомбы, на улице Шаландина.

Поздним вечером 20 апреля в центральной части Белгородабелгородт взорвалась авиабомба, которую, по официальной информации, уронил на город российский военный самолет Су-34. В министерстве обороны России спустя короткое время назвали случившееся "нештатным сходом авиационного боеприпаса". Губернатор Гладков сообщил, что после взрыва "на перекрестке одной из центральных улиц (Ватутина - Губкина. - Ред.) образовалась огромная воронка радиусом 20 метров". "Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", - отмечалось в его посте.

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