Европарламент призвал к санкциям за оккупацию части Грузии

Российские оккупационные силы должны ответить за нарушение суверенитета Грузии и прав человека, заявил Европарламент в новой резолюции. Он просит Совет ЕС в связи с этим ввести адресные санкции.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского Союза ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных, по его мнению, за нарушение суверенитета, территориальной целостности и прав человека в Грузии. За резолюцию в четверг, 23 ноября, в Страсбурге проголосовали 495 депутатов, против - 7, еще 50 человек воздержались.

Европарламентарии просят Совет ЕС составить санкционный список с учетом "списка Отхозория-Татунашвили", который правительство Грузии утвердило в 2018 году. В него входят лица, обвиненные и осужденные за нарушение прав человека в оккупированных Россией грузинских регионах.

В ходе дебатов об убийстве в Южной Осетии гражданина Грузии Тамаза Гинтури, прошедших поздно вечером 22 ноября, депутат от Чехии Маркета Грегорова была одной из тех, кто призвал к введению штрафных мер.

Маркета Грегорова Фото: Genevieve Engel/European Union 2023

"Когда российские войска начали стрелять в наших украинских соседей, мы быстро отреагировали и применили санкции. По соседству с нами есть еще одна оккупированная страна, граждан которой убивает и похищает Россия. Грузия дальше от нас? Да. Имеет ли это значение? Нет. Я прежде всего призываю Совет ЕС включить в следующий пакет санкций тех, кто несет ответственность за смерть Тамаза Гинтури и за страдания грузин", - заявила она.

Пример "незаконных арестов и похищений людей Россией в оккупированных регионах"

Европарламент решительно осудил убийство Тамаза Гинтури и незаконное похищение Левана Дотиашвили, выразил соболезнования семьям всех убитых граждан Грузии и призвал к тщательному расследованию этого и других убийств, а также к привлечению виновных к ответственности. Это еще один пример "незаконных арестов и похищений людей Россией в оккупированных регионах Грузии", который представляет собой вопиющее пренебрежение международным правом и человеческой жизнью, сказано в резолюции.

Иржи Поспишил Фото: Genevieve Engel/European Union 2023

Тамаз Гинтури - "жертва путинской России, как и десятки тысяч украинцев в наши дни", указал чешский парламентарий Иржи Поспишил. "Давайте посмотрим, что Россия делает в странах бывшего СССР, как она пытается дестабилизировать эти страны, поддерживать там различные недемократические режимы или нападать на них напрямую, - добавил он. - Мы должны постоянно напоминать себе об этом. Потому что если мы забудем, что делает Путин, то Путин может победить Украину и начнет угрожать Европейскому Союзу".

Парламентарии потребовали освобождения всех граждан Грузии, "незаконно удерживаемых оккупационным режимом". "Российские оккупанты остаются безнаказанными за жестокие убийства внутренне перемещенных граждан Грузии, включая Арчила Татунашвили, Гигу Отхозория и Давита Башарули, а также за смерть Ираклия Кварацхелия; в то время как другие, например Ираклий Буба, остаются в заключении", - говорится в тексте.

Линия разделения между Грузией и Южной Осетией (фото из архива) Фото: picture-alliance/epa/Z. Kurtsikidze

"Пограничный" и "паспортный" контроль в оккупированных регионах противозаконны

По мнению депутатов, этническая дискриминация, установка заграждений из колючей проволоки, возведение барьеров, проведение незаконных военных учений и закрытие "пропускных пунктов" причиняет страдания населению и повышает риск обострения конфликта.

Евродепутаты напомнили, что 6 ноября 2023 года, в преддверии обнародования рекомендации Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, российские оккупационные силы убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похитили, а затем под давлением международного сообщества освободили Левана Дотиашвили в селе Кирбали вблизи линии административной границы.

Европарламент вновь выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и решительно осудил незаконную оккупацию Россией Абхазии и Южной Осетии и продолжающуюся незаконную деятельность по "пограничному" и "паспортному" контролю в этих регионах. Он призвал Россию полностью выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Евросоюза, и безоговорочно вывести все оккупационные силы.

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