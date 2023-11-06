Военные РФ застрелили гражданина Грузии

Премьер-министр Грузии Гарибашвили призвал международное сообщество отреагировать на "страшный инцидент". По данным местных СМИ, еще один грузинский гражданин ранен и может находиться в СИЗО Цхинвали.

Военные РФ в понедельник, 6 ноября, обстреляли местных жителей в Грузии. Инцидент произошел в районе села Кирбали Горийского муниципалитета, расположенного примерно в полутора часах езды от Тбилиси близ линии разделения между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией. В результате один гражданин Грузии был убит, заявили в грузинской Службе государственной безопасности (СГБ) .

По данным СГБ, инцидент произошел "при попытке незаконного ареста местного жителя", при этом "еще один человек был незаконно задержан". Как отмечается в заявлении, олубликованном на Facebook-странице спецслужбы, "ведется активная коммуникация с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству".



По данным СМИ, погибший - 58-летний Тамаз Гинтури, задержанный - 35-летний Леван Додиашвили, который мог быть ранен, а сейчас предположительно находится в следственном изоляторе в столице самопровозглашенной Южной Осетии Цхинвали. Грузинское онлайн-издание "Новости - Грузия" пишет со ссылкой на данные СМИ, что еще двое местных жителей пропали без вести.

Заявление грузинских властей

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал произошедшее "страшным инцидентом" и выразил соболезнования членам семьи и родственникам погибшего. "Мы призываем международное сообщество оценить инцидент и отреагировать на него", - говорится в заявлении главы правительства Грузии.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала международное сообщество "безоговорочно осудить действия России, вопиюще и бесстыдным образом нарушающее все международные нормы". "Это вопиющее посягательство на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную сущность "брата-единоверца", - написала Зурабишвили в соцсети Х (бывший Twitter) .

Местные жители могли пробираться в заколоченную церковь

Поводом для открытия огня со стороны российских военных могло стать приближение местных жителей к линии разделения между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией или ее переход. Как пишут "Новости - Грузия" со ссылкой на лидера грузинского движения "Сила в единстве" Давида Кацараву, инцидент произошел у церкви Ломиса, расположенной недалеко от села Кирбали. Согласно этим данным, военные РФ запрещали подходить к зданию и заколотили его, но местные жители все равно иногда пробирались туда, чтобы помолиться .

Российская агрессия против Грузии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвали, однако были выбиты оттуда армией России, в течение нескольких следующих дней дошедшей почти до Тбилиси. В результате пятидневных боевых действий российские войска вытеснили армейские формирования Грузии с территории неподконтрольной Тбилиси Южной Осетии. 25 августа 2008 года Кремль объявил о признании государственной независимости самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. В Грузии считают эти территории оккупированными Россией.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 7 августа 2023 года заявил, что Брюссель осуждает "продолжающееся военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии в нарушение международного права и обязательств, взятых на себя Россией".

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