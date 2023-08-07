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15 лет агрессии: ЕС осуждает военное присутствие РФ в Грузии

Ксения Польская Брюссель
28 мин. назад

"Малодушная реакция международного сообщества в 2008 году побудила Кремль к дальнейшему нарушению международных законов", - заявили в Европарламенте в годовщину российской агрессии против Грузии.

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Вторжение российских войск в Грузию, август 2008 г.
Российский танк в Цхинвали, 20 августа 2008 годаФото: Maxim Shipenkov/EPA/picture-alliance

Приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда, заверил в понедельник, 7 августа, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы осуждаем продолжающееся военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии в нарушение международного права и обязательств, взятых на себя Россией", - заявил он.

В 15-ю годовщину российской агрессии против Грузии верховный дипломат Европейского Союза призвал к конструктивному диалогу всех участников Международных женевских дискуссий о безопасности и стабильности на Кавказе ради достижения полного выполнения Соглашения о прекращении огня из шести пунктов, подписанного 12 августа после российско-грузинской войны 2008 года при посредничестве ЕС. От имени Евросоюза Боррель выразил твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Он также подчеркнул право беженцев и внутренне перемещенных лиц на добровольное, безопасное и достойное возвращение в свои дома. По данным Брюсселя, жители региона страдают от гуманитарных проблем и нарушений прав человека, в том числе из-за ограничений свободы передвижения и незаконных задержаний.

"Десятки тысяч граждан Грузии, независимо от этнической принадлежности, вынуждены жить под игом России, лишенные своих основных прав, в нищете", - сказано в совместном заявлении главы делегации по связям Европарламента с Южным Кавказом Марины Кальюранд и докладчика Европарламента по Грузии Свена Миксера. Они отметили ухудшение ситуации с правами человека в оккупированных грузинских регионах Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии.

Евродепутаты призвали Тбилиси укреплять отношения с ЕС

Евродепутаты призвали РФ как государство, "де-факто контролирующее оккупированные регионы", отменить свое незаконное признание так называемых "республик", а также "остановить безудержный процесс "бордеризации" - возведения линии разграничения, которую грузинская сторона называет административной границей, а осетинская - государственной границей.

"В свете незаконной военной агрессии Кремля против Украины и его гибридных дестабилизационных маневров против многих других стран, включая государства - члены НАТО и ЕС и наших восточных соседей, мы видим, как малодушная реакция международного сообщества в 2008 году побудила Кремль к дальнейшему нарушению международных законов с целью помешать другим странам свободно выбирать свою судьбу", - пишут европарламентарии в своем заявлении от 7 августа.

Российская Федерация продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии, где она создала марионеточные государства. В зоне конфликта работает Мониторинговая миссия ЕС (EUMM в Грузии), в которой задействованы более 200 гражданских наблюдателей. Единственная международная миссия в регионе была учреждена Европейским Союзом 15 сентября 2008 года. Ее мандат был продлен до декабря 2024 года.

В Евросоюзе убеждены в безальтернативности мирного разрешения конфликта, в том числе посредством Женевских международных дискуссий, деятельности наблюдательной миссии ЕС и усилий Специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

В Брюсселе призвали Тбилиси укреплять связи с Евросоюзом на основе общих ценностей демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также реализовать ключевые реформы. В нынешних условиях "Грузии крайне важно сосредоточиться на стратегической цели евроатлантической интеграции, которую подавляющим большинством поддерживает грузинский народ, а не обхаживать Москву в погоне за краткосрочными экономическими возможностями, целью которых является отвлечение страны от избранного ею пути", подчеркнули в Европарламенте.

Международные женевские дискуссии

Последний, 58-й раунд Международных женевских дискуссий о безопасности и стабильности на Кавказе прошел 11-12 июля 2023 года. В нем приняли участие представители Грузии, России, США и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Женевские международные переговоры ведутся в двух рабочих группах: по вопросам безопасности и по гуманитарным вопросам. В коммюнике сказано, что неприменение силы обсуждалось подробно, все участники принимали активное участие в обсуждении, но так и не пришли к общему пониманию.

Позиция Тбилиси

Грузинская делегация включила в повестку дня "острые проблемы безопасности и гуманитарные проблемы, связанные с российской оккупацией, такие как незаконные военные учения, возведение колючей проволоки и других искусственных заграждений на линии оккупации, незаконные задержания и похищения людей, нарушения прав человека и этническая дискриминация грузин".

МИД Грузии заявил, что из-за деструктивной позиции представителей РФ и ее оккупационных режимов вновь не удалось обсудить возвращение беженцев, изгнанных с оккупированных территорий: "Сразу после начала обсуждения вопроса участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали политизировали тему и покинули переговоры".

Позиции Москвы, Сухуми и Цхинвали

В МИД РФ заявили, что российские, абхазские и южноосетинские участники настаивали на приоритете "предметной работы по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы" со стороны Тбилиси в отношении Сухуми и Цхинвали. "Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне продолжающейся военно-тренировочной активности США и НАТО в Закавказье" и планов Грузии присоединиться к НАТО, сказано в заявлении.

Касаясь работы второй рабочей группы, в МИД России отметили, что ей "мешает ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам" и выразили недовольство тем, что "Абхазии и Южной Осетии по-прежнему отказывается в доступе на нью-йоркскую площадку".

Представители самопровозглашенной республики Абхазия обвинили грузинскую делегацию в блокировании "любых предложений по согласованию текста документа о неприменении силы". Обсуждение этого вопроса перенесено на следующий раунд дискуссий, запланированный на 5-6 декабря.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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