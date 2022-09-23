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Захоронения грузинских солдат, погибших в войне 2008 годаФото: AP
ПолитикаЕвропа

Совет Европы напомнил РФ о компенсациях гражданам Грузии

Виталий Кропман
16 мин. назад

ЕСПЧ присудил компенсации на общую сумму 10 млн евро группе из не менее 1500 граждан Грузии арестованным, задержанным и высланным Россией в 2006 и 2007 годах.

https://www.dw.com/ru/sovet-evropy-rossia-dolzna-vyplatit-kompensacii-grazdanam-gruzii/a-63221731

Совет Европы напомнил России о необходимости выплатить 10 млн евро в качестве компенсации ущерба, нанесенного гражданам Грузии. В резолюции, принятой в пятницу, 23 сентября, Комитет министров Совета Европы сделал выговор российскому правительству за невыполнение постановления Европейского суда по правам человека от 31 января 2019 года и игнорирование предыдущих предупреждений. Страсбургский суд присудил компенсацию группе, в которую вошли не менее 1500 граждан Грузии, арестованных, задержанных и высланных Россией в 2006 и 2007 годах.

Хотя Россия лишилась членства в Совете Европы, она обязана выполнять решения ЕСПЧ, подчеркнули в комитете министров. Другие государства должны оказать соответствующее давление на Москву, отмечается в резолюции. Кроме того, Совету Европы следует разработать стратегию по контролю за завершением рассматриваемых дел против России.

Кроме того, еще не выполнены постановления Страсбургского суда в связис войной 2008 года на основании жалобы Грузии против России; решение было вынесено 21 января 2021 года, напоминает агентство KNA.

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