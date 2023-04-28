ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии почти 130 млн евро

ЕСПЧ постановил, что РФ должна возместить как минимум 23 тысячам жителей Грузии, которые не смогли вернуться в свои дома в Абхазии и Южной Осетии нематериальный ущерб на общую сумму 115 млн евро.
Кроме того, России присужден штраф в размере 8 млн евро за ущерб как минимум 412 жертвам, которые пострадали от невозможности провести эффективное расследование смерти людей, погибших в ходе боевых действий.
Жертвам пыток, убийств и унижающих человеческое достоинство действий РФ должна выплатить, согласно постановлению ЕСПЧ, свыше 5 млн евро.
На выполнение решения суда России отведено три месяца.