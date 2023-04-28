  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Вторжение российских войск в Грузию, август 2008 г.
Вторжение российских войск в Грузию, август 2008 г.Фото: Maxim Shipenkov/EPA/picture-alliance
Правосудие и законРоссия

ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии почти 130 млн евро

Евгений Жуков
27 мин. назад

За нарушение прав граждан Грузии при российском вторжении в эту страну в 2008 году Москва должна в течение трех месяцев уплатить более 129 млн евро. Так постановил Европейский суд по правам человека.

https://p.dw.com/p/4Qh7G

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить гражданам Грузии свыше 129 млн евро в качестве компенсации за нарушение их прав в ходе военного вторжения в 2008 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда в пятницу, 28 апреля.

ЕСПЧ постановил, что РФ должна возместить как минимум 23 тысячам жителей Грузии, которые не смогли вернуться в свои дома в Абхазии и Южной Осетии нематериальный ущерб на общую сумму 115 млн евро.

Кроме того, России присужден штраф в размере 8 млн евро за ущерб как минимум 412 жертвам, которые пострадали от невозможности провести эффективное расследование смерти людей, погибших в ходе боевых действий.

Жертвам пыток, убийств и унижающих человеческое достоинство действий РФ должна выплатить, согласно постановлению ЕСПЧ, свыше 5 млн евро.

На выполнение решения суда России отведено три месяца.

Смотрите также:

Грузия между Евросоюзом и Россией

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что ждет Грузию после протестов и уступок со стороны властей? Европа в фокусе (24.03.2023)

Что ждет Грузию после протестов и уступок со стороны властей? Европа в фокусе (24.03.2023)

Грузия оказалась в центре мирового внимания из-за широкомасштабных протестов. Их участники выступили против принятия законопроекта о так называемом иностранном влиянии, поскольку увидели параллели с аналогичным законом в России. Под давлением проевропейски настроенных манифестантов власти отказались от закона, но напряженность в Грузии сохраняется.
Политика24 марта 2023 г.26:26 мин.

Хроника конфликта между Россией и Грузией: день за днем

Хроника конфликта между Россией и Грузией: день за днем

8 августа 2008 года грузинские войска овладели Цхинвали. В тот же день на территорию Южной Осетии были введены подразделения вооруженных сил России. Хроника событий - в специальном досье.
Конфликты7 сентября 2008 г.
Грузинские миротворцы в Южной Осетии, 5 августа 2008 года

Кавказский конфликт: хроника и аналитика

Кавказский конфликт: хроника и аналитика

Начавшийся 8 августа 2008 года конфликт между Тбилиси и Москвой перерос в кризис в отношениях между Россией и ЕС. В специальном досье представлены основные события и мнения немецких и российских экспертов и политиков.
Конфликты12 ноября 2008 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танки Leopard 2, переданные Украине Польшей, февраль 2023 года

Чего ждут в Киеве от контрнаступления ВСУ

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экоактивисты "Последнего поколения" на акции протеста в Берлине

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Конфликты3 ч. назад11 фото
Карикатура - медведь забрался на самое высокое дерево с надписью VPN и смотрит вдаль

VPN в России: что делать, когда вокруг цензура

VPN в России: что делать, когда вокруг цензура

Свобода слова5 ч. назад
Концерт в Перми в поддержку "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины

Уехавший в ФРГ мундеп из Перми: "Диктаторы не убивают лично"

Уехавший в ФРГ мундеп из Перми: "Диктаторы не убивают лично"

Конфликты17 ч. назад
Российские военные выстроились буквой Z в Кемерово

Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Общество17 ч. назад
Софья Сапега

В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

Конфликты3 ч. назад
Виктор Бабарико во время судебного процесса, июль 2021 года

Бабарико в больнице: что известно

Бабарико в больнице: что известно

Правосудие и закон11 ч. назад
На главную страницу