ЕС осудил стрельбу пограничников РФ возле села Кирбали

Европейский Союз призвал вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять меры для предотвращения любой эскалации в регионе.

Европейский Союз осуждает стрельбу российских пограничников возле села Кирбали, расположенного близ линии разделения между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией, отмечается в опубликованном во вторник, 7 ноября, заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

"Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения любой эскалации. ЕС подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - подчеркнули в EEAS.

Помимо этого, представители Европейской службы внешних связей выразили соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы пограничников РФ Тамаза Гинтури и призвали немедленно освободить Левана Додиашвили, который, по данным грузинских СМИ, был ранен и сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО) в столице самопровозглашенной Южной Осетии Цхинвали.

Реакция грузинских властей

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабившили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гинтури. Гарибашвили назвал произошедшее "страшным инцидентом", а Зурабишвили - "вопиющим посягательством на грузинскую государственность". МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с убийством и похищением.

В понедельник, 6 ноября, Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что российские пограничники открыли стрельбу по гражданам Грузии в районе села Кирбали. Поводом для открытия огня, предположительно, могло стать приближение местных жителей к линии разделения между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией или ее переход. В результате стрельбы погиб 58-летний грузинский гражданин Тамаз Гинтури, 35-летний Леван Додиашвили был ранен и, по данным грузинских СМИ, доставлен в СИЗО в Цхинвали.

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