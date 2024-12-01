  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГрузия

Премьер Грузии требует от президента покинуть свой пост

Даниил Сотников
1 декабря 2024 г.

Президент Зурабишвили должна покинуть свой пост в декабре, несмотря на ее отказ делать это, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

https://p.dw.com/p/4ncPi
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии (ноябрь 2024 года)
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (фото из архива)Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост по окончании своего срока в этом месяце, несмотря на ее заявление о том, что она откажется это сделать. Его слова передает агентство Reuters в воскресенье, 1 декабря.

Кроме того, Кобахидзе назвал "временным событием" решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что намерена остаться на посту до формирования "законно избранного парламента". "Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - заявила глава государства в телеобращении 30 ноября, добавив, что ее мандат действует до тех пор, "пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня".

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Протесты в Грузии из-за отказа властей от евроинтеграции

В грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Полиция несколько ночей подряд разгоняла участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ использовали пиротехнику. В Евросоюзе не исключили санкций против Грузии из-за отказа от выбранного курса. Госдепартамент США заявил, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы» стратегического партнерства США и Грузии, которое теперь будет остановлено.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Протесты сторонников вхождения Грузии в ЕС на улицах Тбилиси и жестокое насилие со стороны полиции

Протесты сторонников вхождения Грузии в ЕС на улицах Тбилиси и жестокое насилие со стороны полиции

Во вторую ночь протестов в Тбилиси, связанных с приостановкой евроинтеграции правительством Грузии, полиция задержала 107 человек. Сообщается о жестоких проявлениях насилия по отношению к участникам акции и журналистам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за эскалацию лежит на полицейских, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ее на европейских политиков.
Политика30 ноября 2024 г.07:08 мин.
external

Прочь от ЕС: массовые протесты и беспорядки в Тбилиси

Прочь от ЕС: массовые протесты и беспорядки в Тбилиси

В Тбилиси состоялась массовая акция протестов, которая вылилась в беспорядки и столкновения с полицией. Связано это с решением правящей партии приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Подробности - в материале DW.
Политика29 ноября 2024 г.04:00 мин.