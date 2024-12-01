  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГрузия

У здания парламента в Тбилиси произошли новые столкновения

Роман Сулима
1 декабря 2024 г.

Протесты в столице Грузии привели к стычкам между участниками митингов и полицией. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов с пиротехникой.

https://p.dw.com/p/4nc6X
Флаг Евросоюза и люди в масках на протестах в Тбилиси
В Тбилиси продолжаются массовые протесты против решений местных властейФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Возобновившиеся проевропейские протесты в столице Грузии Тбилиси привели к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией у здания парламента поздно вечером в субботу, 30 ноября. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые бросали в них фейерверки и другие пиротехнические изделия, сообщил репортер информационного агентства AFP. Он отметил также, что в ряде окон здания парламента были видны языки пламени.

В свою очередь Telegram-канал Paper Kartuli отметил, что на проспекте Руставели в грузинской столице возникло относительное затишье и протестующие занимают территорию рядом с оперным театром. "Людей на проспекте сейчас больше, чем было в это же время вчера и тем более позавчера. Пахнет горелым пластиком и остатками полицейского газа", - говорится в сообщении.

Telegram-канал опубликовал также видео с экипажем одной из пожарных машин, который слил из цистерны воду, предназначавшуюся, как утверждает команда  Paper Kartuli, для водометов против демонстрантов. 

Протесты в Грузии продолжаются

Массовые протестные акции начались 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов ЕС на следующие четыре года. Заявление ныне правящей партии "Грузинская мечта" прозвучало спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует провести новые выборы в течение года.

По оценкам Paper Kartuli, вечером 30 ноября в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси приняли участие десятки тысяч человек. Протестующие подожгли одно из помещений парламента, однако через некоторое время огонь был потушен, передает корреспондент DW. За две ночи протестов в грузинской столице задержали 150 митингующих, сообщил портал "Новости - Грузия". Служба госбезопасности страны 30 ноября назвала текущие протесты "попыткой насильственного захвата власти".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Прочь от ЕС: массовые протесты и беспорядки в Тбилиси

Прочь от ЕС: массовые протесты и беспорядки в Тбилиси

В Тбилиси состоялась массовая акция протестов, которая вылилась в беспорядки и столкновения с полицией. Связано это с решением правящей партии приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Подробности - в материале DW.
Политика29 ноября 2024 г.04:00 мин.
Сторонники грузинской оппозиции протестуют против официальных результатов выборов, 28 октября 2024 года

Итоги парламентских выборов в Грузии

Итоги парламентских выборов в Грузии

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах 26 октября одержала правящая партия "Грузинская мечта". Президент страны и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования. Досье DW.
Политика18 ноября 2024 г.
Показать еще