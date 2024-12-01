У здания парламента в Тбилиси произошли новые столкновения

Протесты в столице Грузии привели к стычкам между участниками митингов и полицией. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов с пиротехникой.

Возобновившиеся проевропейские протесты в столице Грузии Тбилиси привели к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией у здания парламента поздно вечером в субботу, 30 ноября. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые бросали в них фейерверки и другие пиротехнические изделия, сообщил репортер информационного агентства AFP. Он отметил также, что в ряде окон здания парламента были видны языки пламени.

В свою очередь Telegram-канал Paper Kartuli отметил, что на проспекте Руставели в грузинской столице возникло относительное затишье и протестующие занимают территорию рядом с оперным театром. "Людей на проспекте сейчас больше, чем было в это же время вчера и тем более позавчера. Пахнет горелым пластиком и остатками полицейского газа", - говорится в сообщении.

Telegram-канал опубликовал также видео с экипажем одной из пожарных машин, который слил из цистерны воду, предназначавшуюся, как утверждает команда Paper Kartuli, для водометов против демонстрантов.

Протесты в Грузии продолжаются

Массовые протестные акции начались 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов ЕС на следующие четыре года. Заявление ныне правящей партии "Грузинская мечта" прозвучало спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует провести новые выборы в течение года.

По оценкам Paper Kartuli, вечером 30 ноября в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси приняли участие десятки тысяч человек. Протестующие подожгли одно из помещений парламента, однако через некоторое время огонь был потушен, передает корреспондент DW. За две ночи протестов в грузинской столице задержали 150 митингующих, сообщил портал "Новости - Грузия". Служба госбезопасности страны 30 ноября назвала текущие протесты "попыткой насильственного захвата власти".