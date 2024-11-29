Разгон протестов в Грузии: служащие на стороне демонстрантов

Заявление грузинских властей о приостановке евроинтеграции вызвало массовые протесты. Они были жестко подавлены полицией, но к критике властей присоединились госслужащие. Что происходит в Грузии - в материале DW.

В ночь с 28 на 29 ноября в Тбилиси прошла акция протеста, которую жестко подавила полиция, применив водометы и слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны или избиты силовиками. Митинги проходят и в других грузинских городах. Причиной протестов стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции Грузии.

Гражданское общество и оппозиция обвиняют власти в том, что Грузия движется от Европы к России. Работники сразу нескольких государственных учреждений и ведомств выразили протест, обвинив правящую партию "Грузинская мечта" в нарушении конституции и осудив полицейское насилие.

Ошибка властей или провокация беспорядков?

28 ноября премьер Кобахидзе заявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается от финансовой помощи от ЕС. По его словам, переговоры о членстве в ЕС используются как инструмент шантажа Запада против страны, так же как это происходило раньше с вопросом о статусе кандидата. В прошлом году Грузии удалось получить статус кандидата в Евросоюз, несмотря на то что власти не выполнили большинство рекомендаций Еврокомиссии по проведению реформ.

"Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию с Европейским Союзом как благотворительность", - заявил Кобахидзе. Он отметил, что к концу 2028 года Грузия будет экономически готова к возобновлению переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году.

Он также раскритиковал Европарламент за принятую ранее в тот же день резолюцию по Грузии. В ней Брюссель фактически не признавал легитимными прошедшие в конце октября выборы, на которых, по официальным данным, победила "Грузинская мечта", и призвал провести новое голосование под международным наблюдением.

Протесты и беспорядки в Тбилиси To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Политический аналитик Гела Васадзе считает, что грузинские власти либо совершили ошибку, либо намеренно решили обострить внутриполитическую ситуацию, чтобы создать повод начать репрессии. "Я лично считаю, что "Грузинская мечта" хочет спровоцировать насильственные действия со стороны протестующих. Зачем им это нужно? Возможно, для последующего переформатирования политического пространства, полного запрета оппозиции, ограничения свободы слова и так далее, - высказал Васадзе свое мнение в беседе с DW. - Других рациональных причин я не могу найти".

Накануне парламентских выборов миллиардер, создатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили открыто анонсировал репрессии против оппозиции в случае победы его партии на выборах. На провластном митинге он заявил о намерении запретить фактически все крупные оппозиционные партии и начать суд над их лидерами.

Избиения протестующих и журналистов

Заявление Кобахидзе вызвало бурю негодования в соцсетях среди части жителей Грузии. Вечером того же дня президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала действия правительства нарушающими конституцию, в которой прописана необходимость интеграции в ЕС и НАТО. "Сегодня в Грузии стало окончательно ясно, что произошел конституционный переворот. Это продолжалось несколько месяцев. Сегодня процесс перевода страны из поля Европы в Россию завершился", - заявила Зурабишвили, призвав оппозицию объединиться.

Грузинский спецназ готов разгонять демонстрантов Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu/picture alliance

После ее призыва в Тбилиси и некоторых других городах Грузии начались стихийные протесты. В столице демонстранты собрались у здания парламента на проспекте Шота Руставели. К тысячам собравшихся присоединилась и сама президент Зурабишвили. "Я тут. Вместе с этими людьми. Буду, где смогу, и всегда, - заявила она. - Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы. Это цель и внутри, и за пределами страны. Мы не должны сдаваться". Также она обратилась к стянутым к месту акции спецназовцам. Подойдя к строю спецназа она спросила: "Кому вы служите? Грузии или России?", но ответа не получила.

Периодически возникали стычки с полицией и после полуночи силовики начали разгон протестующих. Они применяли слезоточивый и перцовый газы, а также новые водометы, которые МВД представило Кобахидзе за несколько дней до выборов. Действия полицейских отличались особенной жестокостью. Спецназ прибыл на проспект Руставели в балаклавах и без знаков отличия, что, вероятно, было сделано, чтобы затруднить идентификацию силовиков, превысивших полномочия.

В соцсетях распространились кадры, как спецназ намеренно избивает и калечит задержанных. Нападениям в эту ночь подверглись и журналисты. К примеру, полицейский ударил ведущего репортаж журналиста телеканала Formula Гурама Рогаву, он упал и получил множественные переломы. Журналиста "Радио Свобода" Дато Цагарели, находившегося в прямом эфире, полицейский ударил в живот. Свыше 40 человек были задержаны. Большинство из них, по данным СМИ, подверглись избиениям.

Демонстранты создавали баррикады и жгли костры, а разгон длился до раннего утра. Одному из лидеров оппозиции Элене Хоштарии полицейские сломали руку, а участвовавшей в парламентских выборах Нане Малашхиа разбили нос.

Кобахидзе назвал "печальным" то, что множество протестующих и журналистов получили травмы, но похвалил полицию за "восстановление порядка". Однако, несмотря на жесткие задержания и избиения, тысячи людей снова собрались у парламента вечером 29 ноября.

Гражданское неповиновение госслужащих может заставить власти пойти на уступки

Гела Васадзе, считает, что особая жестокость полиции при разгоне протестов еще раз говорит о том, что власти, вероятно, хотят спровоцировать волну ответного насилия. "Они хотят внушить протестующим мысль, что им остался только революционный сценарий развития событий. Но сейчас мы видим другой процесс, и он достаточно интересен" - говорит аналитик.

Он обращает внимание на массовый протест госслужащих, чего в Грузии не было уже давно. Еще накануне, сразу после заявления Кобахидзе, школы и университеты страны начали публиковать открытые письма, в которых критиковали действия властей и требовали возобновить евроинтеграцию. Часть университетов объявили забастовку и прекращение занятий. В соцсетях распространилась фотография, снятая в одной из грузинских школ. "Урока не будет. Учитель объявил забастовку. Грузия не будет Россией!" - было написано на классной доске.

Изначально протесты поддержали около сотни работников грузинского МИД. Еще больше работников дипломатического ведомства и послов Грузии присоединились к критике власти после жестокого подавления протестов. Против отказа от евроинтеграции и полицейского насилия высказались более 40 сотрудников Минобороны, более 140 работников министерства образования, науки и молодежи, около 300 сотрудников Дома юстиции, более десяти судей, 13 бизнес-ассоциаций, а некоторые компании пригрозили перестать платить налоги. Крупнейшие ночные клубы Тбилиси отменили мероприятия, призвав людей идти на протесты.

Аналитик Гела Васадзе считает, что в нынешней ситуации протест со стороны чиновников, сотрудников грузинских министерств может сыграть очень большую роль. По его словам, это может быть первым этапом на пути массового гражданского неповиновения госслужащих.

"Они не могут быстро заменить большое количество сотрудников, у которых за плечами огромный опыт. А без них они не смогут управлять государством, они будут вынуждены пойти на уступки вплоть до объявления новых выборов", - отмечает Васадзе.