В Тбилиси прошли столкновения протестующих с силовиками

Грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, собравшихся в центре Тбилиси вечером в четверг, 28 ноября. В МВД Грузии предупредили об использовании спецсредств, заявив, что митинг "вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях".

Участников протеста оттеснили с территории, прилегающей к парламенту. Некоторые протестующие стараются вернуться на площадь перед парламентом Грузии. Ряд демонстрантов сгруппировались у гимназии и начали возводить баррикады, сообщает Telegram-канал Paper Kartuli. В центре грузинской столицы периодически возникали потасовки протестующих с полицией. В министерстве внутренних дел сообщили, что демонстранты бросали в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них госпитализированы. Часть демонстрантов экипирована касками, ряд из них - в масках.

СМИ сообщают о пострадавших и задержанных

В свою очередь грузинские СМИ сообщают, что в результате применения слезоточивого газа и перцового спрея пострадали протестующие. Издание Mtavari Arkhi сообщает, что пострадала одна из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария.

Издание Netgazeti передает, что в их корреспондента прыснули перцовый спрей. Оно также также опубликовало фотографии семи пострадавших протестующих. Издание "Публика" пишет, что его сотрудник Александр Кешелашвили был задержан и избит, а затем отпущен на свободу под подписку и перевезен в больницу.

Руководство TV Pirveli возложило на главу МВД Вахтанга Гомелаури ответственность за инцидент с оператором Нико Кокая. По предварительным данным, в ходе потасовки Кокая получил травму головы, а также надышался слезоточивым газом.

Грузинская служба "Радио Свобода" передает, что боец спецназа ударил в лицо ее журналиста и оператора.



Сообщается о жестких задержаниях участников протестов.

Протесты начались после заявления премьер-министра Грузии

Стихийные протестные акции начались накануне в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговорово вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов Евросоюза на следующие четыре года. Это заявление Кобахидзе сделал спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует проведения новых выборов в течение года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры "была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад". Она также вышла на площадь к протестующим.