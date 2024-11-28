В Грузии начались протесты против отказа от переговоров с ЕС

К протестам в Тбилиси присоединилась президент страны. Ранее премьер-министр Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

В Тбилиси и других городах Грузии в четверг, 28 ноября, начались стихийные протестные акции после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. "Число участников акции протеста на Руставели растет. Протестующие стучат по металлическому ограждению парламента", - пишет издание Paper Kartuli.

К центральной площади Свободы стягивается полицейская спецтехника, прибывают силовики, сообщает корреспондент издания.

К протестам присоединилась президент Грузии

К протестующим у здания парламента присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в открытом конфликте с правящей партией "Грузинская мечта". "Я тут. Вместе с этими людьми. Буду, где смогу, и всегда. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы. Это цель и внутри, и за пределами страны. Мы не должны сдаваться", - заявила президент.

Ранее в тот же день, 28 ноября, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех грантов и кредитов ЕС на следующие четыре года. Это заявление Кобахидзе сделал спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует проведения новых выборов в течение года.